CJ대한통운, 오색시장에 배송접수센터 운영

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 27일 오산 오색시장에 배송접수센터를 열었다.
- 상인은 QR코드로 택배를 접수하고 음성입력도 가능하다.
- 고객은 시장 상품을 원하는 곳으로 바로 보낼 수 있다.
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QR·음성으로 배송 접수
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 경기도 오산 오색시장에 배송접수센터를 설치하고 시장에서 구매한 상품을 고객이 원하는 곳으로 보내는 서비스를 운영한다고 27일 밝혔다.
CJ대한통운은 지난 6월 대전 태평시장에 첫 배송접수센터를 연 데 이어 두 달여 만에 수도권으로 운영 지역을 넓혔다. 오색시장은 상설시장과 5일장이 함께 열리는 전통시장이다.
고객이 상품을 구매하면 상인이 QR코드를 스캔하고 배송 정보를 입력해 택배를 접수하는 방식이다. 받는 사람의 주소 등 배송 정보를 음성으로 입력하는 기능도 도입했다.
접수된 상품은 시장에 상주하는 배송매니저가 각 점포를 돌며 수거해 배송접수센터로 옮긴다. 이후 CJ대한통운 택배기사가 집화해 전국 각지로 배송한다.
시장 상인은 택배 영업점을 따로 방문하거나 개별 발송 절차를 처리하지 않고 점포에서 배송을 접수할 수 있다. 방문객도 구매한 상품을 직접 운반하지 않고 원하는 주소로 보낼 수 있다.
지난 26일 오색시장 고객지원센터에서 열린 개소식에는 조용호 오산시장, 이충환 전국상인연합회 회장, 김주현 오산 오색시장 상인회장, 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장 등이 참석했다.
CJ대한통운은 전국 물류망과 전통시장을 연계한 배송 모델을 지속해서 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com