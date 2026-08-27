제이엘케이, AI 기반 뇌졸중 치료 워크플로우 시스템 특허 등록

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이는 27일 뇌졸중 치료 클라우드 특허를 등록했다.
- 지역병원과 권역센터가 영상·AI 결과를 실시간 공유한다.
- 이송 전 치료 준비를 앞당겨 신속 진료를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이는 '인공지능 기반 뇌졸중 치료 워크플로우 개선 클라우드 시스템'에 대한 특허를 등록했다고 27일 밝혔다.
이번 특허는 지역병원과 권역센터인 뇌졸중 전문 치료센터 사이에서 환자 정보와 의료영상, AI 분석 결과를 실시간으로 공유해 뇌졸중 진단과 치료 과정을 효율화하는 기술이다.
기존에는 뇌졸중 환자가 지역병원에서 진료와 컴퓨터단층촬영(CT), 영상 판독 등을 거쳐 권역센터로 이송될 경우 일부 검사와 확인 절차가 반복되면서 치료까지 시간이 소요될 수 있었다. 신속한 진단과 치료가 중요한 뇌졸중 특성상 병원 간 환자 정보와 의료영상의 빠른 공유가 중요하다.
제이엘케이의 시스템은 지역병원의 의료영상저장전송시스템(PACS)에서 환자의 의료영상과 정보를 수신하고 AI로 분석한 결과를 권역센터 서버와 의료진의 모바일·PC 등 단말기에 실시간으로 제공한다.
이를 통해 권역센터 의료진은 환자가 도착하기 전 지역병원에서 촬영한 영상과 AI 분석 결과를 확인하고 치료 준비를 진행할 수 있다.
특허 시스템은 복수의 AI 모델을 활용해 의료영상을 분석하고 환자의 시급성과 예후 예측 등을 포함한 결과를 제공한다. 환자 상태가 실시간으로 업데이트되면 이를 분석해 주의가 필요한 응급 환자를 판단하는 기능도 갖췄다.
AI 분석을 통해 뇌졸중 의심 환자가 확인되면 의료진에게 푸시 알림을 전송한다. 의료진은 뷰어를 통해 장소와 관계없이 의료영상과 분석 결과를 확인하고 실시간 채팅 기능을 활용해 협진할 수 있다.
제이엘케이는 이를 통해 환자가 권역센터로 이송되는 동안 의료진이 시술팀 소집과 시술 전 준비 등을 선제적으로 진행할 수 있어 신속한 치료를 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
제이엘케이 관계자는 "이번 특허는 AI 분석 기술을 넘어 지역병원과 권역센터를 연결해 뇌졸중 환자의 진단과 이송, 치료 준비 과정의 효율성을 높이는 기술"이라며 "앞으로도 의료진이 보다 신속하게 뇌졸중 환자에 대응할 수 있도록 AI 기반 뇌졸중 진료 환경을 고도화해 나가겠다"고 말했다.
이번 연구는 범부처전주기의료기기연구개발사업단의 '뇌영상-임상 빅데이터 기반 인공지능 뇌경색 진료 소프트웨어-의료기기 개발' 과제와 조달청 지원을 통한 한국조달연구원의 '다중 모달리티 AI 기반 응급 뇌졸중 권역 협진·이송 의사결정 지원 플랫폼 개발' 과제의 일환으로 수행됐다.
sykim@newspim.com