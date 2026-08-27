HD현대중공업, 페루와 조선 인력 키운다…중남미 협력 기반 확대

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 27일 페루와 인력양성 MOU를 맺었다.
- 조선 교육과정 개발·역량 향상을 함께 추진하기로 했다.
- 용접 등 핵심 인력 양성하고 기술교류도 확대하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 페루 정부와 조선 전문인력 양성에 나서며 중남미 조선산업 협력 기반을 확대한다.
HD현대중공업은 최근 페루 리마에서 페루 노동고용촉진부와 조선산업 인력양성 및 기술 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.
양측은 이번 협약을 통해 조선산업 관련 교육과정 개발과 근로자 직무역량 향상, 산업 수요에 기반한 인력양성 체계 구축 등을 공동 추진한다.
HD현대중공업은 현재 페루에서 함정·잠수함 건조 사업을 수행하고 있으며, 한국국제협력단(KOICA) IBS 사업을 기반으로 현지 조선산업 인력양성 사업도 진행하고 있다.
앞으로 페루 정부 및 유관기관과 함께 용접·취부·품질관리 등 조선 핵심 직종의 기술인력을 양성하고 조선 기자재와 연관 산업으로 지원 범위를 확대할 계획이다. 페루 인력의 국내 연수와 기술 교류도 추진한다.
최헌 HD현대중공업 경영지원본부장 부사장은 "HD현대중공업이 보유한 기술과 경험을 바탕으로 페루 조선산업의 경쟁력을 높이고 양국 간 산업협력 확대에 기여할 수 있도록 다양한 사업을 추진하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com