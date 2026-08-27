현대차·기아, 협력사 AX 지원 나선다…'AI 특화 공동훈련센터' 개소

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아는 27일 경주 GPC에 AI 특화 훈련센터를 열었다.
- 중소 협력사의 AX 전환과 미래차 공급망 경쟁력 강화를 지원했다.
- 올해 협력사 900여명 교육하고 내년 확대할 계획이다.
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실제 공정 데이터로 AI 품질 개선…공급망 제조 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 중소 부품 협력사의 인공지능 전환(AX)을 지원하고 미래차 공급망의 제조·품질 경쟁력을 높이기 위한 전용 교육 거점을 마련했다.
현대차·기아는 27일 경북 경주 현대차그룹 글로벌상생협력센터(GPC)에 'AI 특화 공동훈련센터'를 개소했다고 밝혔다.
센터는 내연기관 중심 부품 협력사가 AI·데이터 기반 미래차 부품사로 전환할 수 있도록 현장 중심 교육을 제공한다. 올해 1·2차 협력사 임직원 900여명을 대상으로 교육하고 내년부터 규모와 지원 대상을 확대한다.
교육은 ▲협력사 AI 준비도 진단 ▲직무별 맞춤형 훈련 ▲실제 공장 불량 데이터를 활용한 프로젝트 기반 학습(PBL) ▲AX 포럼·세미나 등으로 구성된다.
특히 생성형 AI를 활용한 작업표준서·품질 문서 자동화와 AI 비전검사, 공정 빅데이터 기반 품질 리스크 관리 등을 다룬다. 협력사가 실제 공정 데이터를 활용해 AI 모델을 만들고 품질 개선 방안을 직접 도출하도록 해 불량률 저감과 생산성 향상까지 연결한다는 구상이다.
현대차·기아는 향후 품질뿐 아니라 생산·R&D·구매·경영관리 등으로 AI 교육을 확대할 계획이다.
chanw@newspim.com