장수 한우랑사과랑축제 9월 10일 개막…'레드푸드' 향연

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10~13일 의암공원·누리파크 일원…한우·사과·토마토·오미자 미식축제

1.7t 초대형 종모우·신규 체험 확대…공연·경연·야간경관으로 오감만족

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 지역을 대표하는 한우와 사과 등 레드푸드를 앞세워 가을철 관광객 맞이에 나선다고 27일 밝혔다.

장수군은 오는 9월 10일부터 13일까지 나흘간 의암공원과 누리파크 일원에서 '제20회 장수한우랑사과랑축제'를 개최한다.

깃절놀이[사진=장수군]2026.08.27 gojongwin@newspim.com

올해 20회를 맞는 축제는 '색에 반하고 맛에 취하는 장수한우랑사과랑축제'를 슬로건으로 대한민국 최초 레드푸드 축제라는 정체성을 강화한다.

장수한우와 사과를 비롯해 토마토, 오미자 등 지역의 붉은 농특산물을 활용한 먹거리와 체험, 공연 등을 선보인다.

축제장은 관람객 편의를 중심으로 새롭게 정비된다. 행사 동선을 개선하고 가족 단위 방문객을 위한 휴식공간과 포토존을 확대했으며 신규 체험 프로그램도 대폭 늘려 체류형 축제로 운영할 계획이다.

대표 먹거리 공간인 '한우마당'에는 지난해에 이어 전체 홀텐트를 설치해 쾌적성을 높인다. 관내 한우판매업체가 참여해 장수한우를 합리적인 가격에 판매하며 방문객은 원하는 부위를 구매한 뒤 셀프식당에서 즉석으로 구워 먹을 수 있다.

장수한우는 시중보다 20~30% 저렴하게 판매하고 비선호 부위 할인판매, 예약배송 서비스, 생산이력제 등을 운영해 소비자 만족도를 높인다.

'사과마당'에서는 장수군 전역에서 생산된 우수 사과를 전시·판매하며 사과 품평회를 통해 색택, 당도, 과형 등을 종합 평가해 우수 농가를 선정한다.

'레드푸드존'에서는 사과파이, 토마토 피자, 한우초밥 등 지역 농특산물을 활용한 다양한 메뉴를 선보인다. 오미자와 샤인머스켓 등 장수 농산물 판매 공간도 마련한다.

체험 프로그램도 풍성하다. 축제장 입구에는 약 1.7t 규모의 초대형 종모우 '대한이'를 설치해 장수한우의 상징성을 보여준다.

셋째 날에는 방송인 홍석천과 함께 한우, 사과, 토마토, 오미자 등을 활용한 '레드푸드 요리만들기 체험'을 진행한다. 마지막 날인 13일에는 사찰음식 장인 정효스님과 연잎밥 등 건강한 지역 식재료를 활용한 사찰음식 만들기 체험도 운영한다.

레드푸드존[사진=장수군]2026.08.27 gojongwin@newspim.com

사과볼링, 사과양궁, 사과골프, 사과낚시 등 게임형 체험과 사과 키링, 키캡, 팔찌, 볼펜, 컵받침 만들기 등 체험 프로그램도 마련한다. 올해 새롭게 선보이는 사과로또 이벤트도 관람객의 참여를 유도한다.

누리파크에서는 어린이 대상 '레드푸드를 찾아라' 프로그램이 진행된다. 발물놀이터의 공 속에서 한우와 사과, 오미자 등을 상징하는 보물을 찾아 실제 농특산물과 교환할 수 있도록 했다.

13일에는 캐치! 티니핑 공연이 오후 1시와 4시 두 차례 열린다.

공연과 경연 프로그램도 축제의 볼거리를 더한다. 첫날에는 샌드페블즈, 옥슨80의 전야 공연을 시작으로 추억의 대학가요제 리턴즈 무대가 펼쳐진다.

둘째 날 개막축하콘서트에는 김연자, 손빈아, 유니스, 배기성 등이 출연하며 셋째 날 레드콘서트에서는 민경훈과 먼데이키즈가 무대에 오른다. 마지막 날에는 박현빈, 윤세준, 오로라 등이 공연을 선보인다.

지역예술인과 주민들이 참여하는 생활문화예술동호회 공연, 번암윈드오케스트라, 장수문화원의 빛나는 오케스트라, 깃절놀이 등 지역 문화공연도 함께 진행된다.

대형 곤포에 디자인과 예술작품을 입혀 농업문화를 표현하는 '곤포아트전'과 전국 한우 곤포나르기 대회도 개최한다. 한우와 사과 품평회를 통해 우수 농가를 선정하고 시상해 지역 농축산물의 경쟁력도 알릴 예정이다.

축제장 환경도 달라진다. 메인무대를 종합운동장으로 재배치해 공연 관람 환경을 개선하고 먹거리와 휴식공간의 동선을 편리하게 구성한다. 입구에는 대형 안내·꽃 조형물을 설치하고 의암호 데크에는 한우와 사과 모형의 에어바운스를 마련한다.

한우시식행사[사진=장수군]2026.08.27 gojongwin@newspim.com

한우와 사과를 주제로 한 대형 포토존과 사과 전등거리를 조성하고 축제장 곳곳을 약 1만 본의 빅베고니아로 꾸며 레드컬러 축제 이미지를 강화한다. 쉼터와 캠핑의자, 테이블, 이동식 작은 도서관 등 편의시설도 마련한다.

최훈식 장수군수는 "한우와 사과, 토마토, 오미자 등 우수 농특산물을 한자리에서 만나는 대표 레드푸드 축제"라며 "편리해진 축제장과 다양한 체험·문화 콘텐츠를 통해 즐거운 가을 추억을 만들 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com