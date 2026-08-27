'김상식 매직' 베트남, 태국 꺾고 사상 첫 아세안컵 2연패 위업

AI 핵심 요약beta
- 김상식 감독의 베트남이 26일 태국과 비겨 아세안 현대컵 2연패를 달성했다.
- 1·2차전 합계 4-2로 우승하며 베트남 축구 사상 첫 대회 연속 정상에 올랐다.
- 베트남은 A매치 26경기 무패를 이어가며 통산 4번째 우승을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김상식 감독, 동남아 3대 메이저 석권
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 태국을 제치고 '동남아 월드컵'으로 불리는 아세안(ASEAN) 현대컵 2연패를 달성했다. '쌀아저씨' 박항서 전 감독도 이루지 못한 베트남 축구 사상 첫 대회 연속 우승 대업이다.
베트남은 26일(한국시간) 베트남 하노이 미딘 국립경기장에서 열린 2026 아세안 현대컵 결승 2차전 홈 경기에서 태국과 2-2 무승부를 거뒀다. 지난 22일 원정 1차전에서 2-0 완승을 거둔 베트남은 1, 2차전 합계 스코어 4-2로 우승 트로피를 들어 올렸다. 통산 4번째(2008·2018·2024·2026년) 정상 등극이다. 이날 무승부로 베트남은 A매치 연속 무패 기록도 26경기(22승 4무)로 늘렸다.
경기 양상은 치열했다. 전반 9분 수비수 응우옌 반비가 부상으로 교체되는 악재를 맞은 베트남은 전반 12분 태국 욧사콘 부라파에게 오른발 선제골을 내주며 끌려갔다. 전반 43분 귀화 공격수 응우옌 쑤언손의 헤더가 골대를 맞고 나오는 등 아쉬움을 삼키며 전반을 0-1로 마쳤다.
후반 초반 결정적인 위기를 넘어섰다. 후반 3분 페널티킥을 허용했으나 키커로 나선 태국 카카나 캄욕이 실축하며 가슴을 쓸어내렸다. 안도의 한숨을 쉰 베트남은 후반 7분 동점골을 뽑아냈다. 도 호앙 헨의 슈팅이 골대를 맞은 뒤 상대 찻차이 붓프롬 골키퍼 다리에 맞고 들어가는 행운의 자책골로 연결됐다.
후반 40분 태국 완차이 자룬옹크란에게 추가골을 내줘 합산 점수 1골 차까지 쫓겼지만 베트남은 흔들리지 않았다. 후반 추가시간 역습 상황에서 완차이의 자책골이 나오며 2-2로 경기를 매듭지었다. 종료 휘슬이 울리자 베트남 전역은 금성홍기와 태극기가 어우러진 축제 도가니로 변했다.
김상식 감독은 이번 우승으로 베트남 축구 역사를 다시 썼다. 지난해 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십, 12월 동남아시안(SEA)게임 제패에 이어 이번 현대컵까지 석권하며 동남아 메이저 3개 대회를 모두 품에 안았다. 베트남 사령탑 최초로 이 대회 2회 연속 우승을 이끈 김 감독은 박항서 전 감독이 다진 기반 위에 강력한 지배력을 더했다는 평가를 받는다.
psoq1337@newspim.com