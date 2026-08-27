전국 광역 딘체장 8월 27일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 14일 주요 시정 일정에 나섰다.
- 민형배 광주시장과 박완수 경남지사도 현안 행사를 챙겼다.
- 전국 시도지사들이 청렴·산업·체전 일정 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 임용장 수여식-금융창업정책관( 09:30 의전실)
- 제46회 전국장애인체전 부산선수단 결단식( 11:00 대강당)
- 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 「청소년 PLAY&ESG」 조성기금 전달식( 14:00 국제의전실)
- 2026년 하반기 반부패·청렴교육(15:00대강당)
- 2028 WDC 부산 공식 협력 전시, 오토니엘 「사랑 안의 미로」(16:00 F1963 석천홀)
▲민형배 전남광주특별시장
- 삼성지원 대·중소 상생형 스마트공장 킥오프 행사(10:00 삼성전자 광주사업장)
- 생물다양성 보전을 위한 신세계 MOU 체결(11:00 광주청사 브리핑룸)
- 제43회 인구포럼(13:30 광주청사 무등홀)
- 공공기관 우선 이전 약속이행 범시민 결의대회(14:00 광주청사 대회의실)
▲박완수 경남지사
- 공공기관 반부패·청렴 협력회의(14:00 도정회의실)
- 방위산업 상생실천 간담회(15:30 대회의실)
▲우상호 강원도지사
14:00 2027년 자치단체 합동평가 제1차 실적향상 대책회의(신관 대회의실)
▲이원택 전북지사
- 전북국회의원-전북자치도 정책간담회 (08:00 국회 의원회관)
▲ 이철우 경북도지사
- 제23회 경상북도 새마을여인봉사대상 시상식 및 힐링 콘서트(13:00 동락관 공연장)
▲ 추경호 대구광역시장
- 대구시 장애인체육회 제13기 지원단 위촉식(14:00 대구시 체육회관 4층 대회의실)
▲허태정 대전시장
-온통대전 2.0 브리핑(10:00 브리핑룸)
-2026년 한국지방자치학회 하계학술대회(13:00 한국철도공사)
-2026 대한민국 목재산업박람회(14:00 DCC 제2전시장)
▲신용한 충북지사
-언론브리핑(10:00 도청 브리핑실)
▲ 박찬대 인천시장
- 간부회의 (11:00)
▲박수현 충남지사
-해외 순방
▲조상호 세종시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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