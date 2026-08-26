대한체육회, 제19차 이사회 개최...9월 아시안게임 41종목·1052명 규모 선수단 파견 확정

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 26일 악성 민원 대응 원칙을 세웠다.
- 26일 이사회서 아시안게임 파견계획을 확정했다.
- 선거제도 정비와 민원 대응기준 마련을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 체육인과 회원단체를 겨냥한 무고성·반복성 악성 민원에 단호히 대응하기로 했다.
대한체육회는 26일 오후 서울 송파구 올림픽회관에서 제19차 이사회를 열고 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단 파견 계획과 각종 규정 개정 등 주요 안건을 심의·의결했다.
이날 이사회에서는 2026 제4회 다카르 하계청소년올림픽대회 선수단장 선임, 민선 3기 지방체육회장 선거, K-축구혁신위원회 논의 및 대한축구협회 제도개선 추진 경과 등이 보고됐다.
심의 안건으로는 회장 선거의 대표성과 민주성을 높이기 위한 회원종목단체규정, 회장선거관리규정 개정이 의결됐다. 대한체육회는 선거인 범위 확대 등을 통해 선거제도를 정비한다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 선수단 파견 계획도 확정했다. 대한체육회는 오는 9월 19일부터 10월 4일까지 일본에서 열리는 대회에 41종목 1052명 규모의 대한민국 선수단을 파견하기로 했다.
이사회는 체육인과 회원단체를 상대로 한 무고성 악성 민원, 반복적인 악성 민원, 근거 없는 비방, 업무방해성 민원에 대해서도 대응 원칙을 세웠다.
정당한 민원 제기권은 보장하되, 사실관계가 확인되지 않은 일방적 주장이나 동일 사안에 대한 반복 민원으로 체육인과 회원단체의 정상적인 업무 수행이 저해되는 상황을 막겠다는 취지다.
대한체육회는 무고·비방성 민원과 반복적인 악성 민원에 대한 사실관계 확인 절차와 대응 기준을 마련할 계획이다. 피해를 입은 체육인과 회원단체에 대한 지원 방안도 구체화해 조만간 이사회 안건으로 상정할 예정이다.
football1229@newspim.com