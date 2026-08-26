한국장학패널 첫 외부 개방…한국장학재단·KERIS, 교육 데이터 활용 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국장학재단이 26일 KERIS와 데이터 활용 협약을 맺었다.
- 개인정보 이노베이션 존을 통해 안전한 연구 환경을 마련했다.
- 한국장학패널 데이터를 외부 연구자에 처음 개방했다.
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대학생 교육·학자금·진로·취업 분석 연구 확대
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국장학재단은 26일 한국교육학술정보원(KERIS)과 '교육 분야 데이터의 안전한 활용과 연구 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 이날 오후 2시 협약을 맺고 한국장학재단이 보유한 교육·학자금 관련 데이터를 개인정보 보호 원칙 아래 연구에 활용할 수 있도록 협력하기로 했다.
이번 협약은 한국장학재단의 데이터 활용 필요성과 한국교육학술정보원이 운영하는 '개인정보 이노베이션 존'의 안전한 데이터 활용 체계를 연계하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 한국장학재단 패널조사 데이터 등을 개인정보 이노베이션 존에서 활용하기 위한 데이터 처리 체계를 마련한다.
또 개인정보보호법에 따른 적법한 데이터 처리 절차를 구축하고 가명처리와 안전한 데이터 활용을 위한 기술적·관리적 보호조치에도 협력할 예정이다.
한국장학재단은 이 같은 안전장치를 바탕으로 대학생의 교육 경험, 학자금 지원, 진로 및 취업 현황 등을 분석할 수 있는 '한국장학패널' 데이터를 외부 연구자에게 처음으로 개방한다.
그동안 패널조사 데이터는 개인정보 보호 문제로 활용에 제약이 있었지만 앞으로는 안전한 분석 환경에서 연구자들이 관련 데이터를 활용할 수 있게 될 전망이다.
박창달 한국장학재단 이사장은 "그동안 개인정보 보호를 위해 패널조사 데이터의 활용이 제한돼 왔지만 이번 협약으로 안전한 분석 환경에서 연구자들이 데이터를 활용할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다.
이어 "개인정보 보호와 데이터 활용의 균형을 바탕으로 한 '보호받는 개방'의 새로운 모델"이라며 "교육 분야의 실증 연구가 활발해지고, 연구 결과가 교육정책에 실질적으로 반영되는 선순환을 만들어가겠다"고 밝혔다.
양 기관은 향후 데이터 처리·관리와 관련한 세부 이행 방안을 마련하고 데이터 협력 및 공동 연구 등 협력 분야를 지속적으로 확대할 계획이다.
hyeng0@newspim.com