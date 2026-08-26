세종 읍·면·공공기관, '다만세 1사1촌' 결연…도농교류 확대

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 26일 7개 읍·면과 7개 공공기관이 자매결연했다.
- 도농상생 다만세 1사1촌으로 모든 읍·면이 참여했다.
- 일손돕기·직거래 장터 등 교류를 확대하기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 읍·면과 공공기관이 자매결연을 통해 농촌 일손돕기와 지역 농특산물 홍보 등 도농상생을 위한 교류를 확대한다.
세종시는 26일 조치원 문화공방에서 조치원읍·연기면 등 7개 읍·면과 한국조세재정연구원, 한국남부발전 신세종빛드림본부 등 7개 공공기관이 참여한 가운데 '도농상생 다만세 1사1촌' 자매결연을 맺었다고 밝혔다.
'다만세'는 '다함께 만드는 세종시'의 줄임말로, 도시와 농촌의 교류를 통해 함께 살기 좋은 지역을 만들자는 의미를 담고 있다.
이번 결연으로 세종지역 모든 읍·면이 공공기관과 1사1촌 관계를 맺게 됐다. 앞서 2024년 전의면, 2025년 연동면과 부강면이 공공기관과 자매결연을 체결한 데 이어 올해 나머지 읍·면이 동참했다.
자매결연 기관과 읍·면은 앞으로 농촌 일손돕기와 마을 봉사활동, 재능기부, 농특산물 직거래 장터 운영, 지역 농특산물 홍보, 기관 방문의 날 지정 등 다양한 교류 활동을 추진할 예정이다.
김회산 도농상생국장은 "모든 읍·면이 참여하면서 도농교류의 기반이 한층 넓어졌다"며 "도시와 농촌이 하나의 공동체로 활력을 더할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com