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박은희 대전시의원 "여성가족원 기능 재정립·성평등가족재단 설립해야"

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  • 대전시의회가 26일 여성가족원 재정립 토론회를 열었다.
  • 성평등가족재단 설립과 추진체계 개편 필요성이 제기됐다.
  • 시와 시의회는 제언을 정책·제도에 반영하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

변화하는 정책환경 대응 성평등 추진체계 구축 방안 논의

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 변화하는 정책환경에 대응해 여성가족원 기능을 재정립하고 성평등가족재단을 설립하는 방안이 논의됐다.

시의회는 26일 의회 소통실에서 박은희 의원(더불어민주당·대덕구2) 주재로 '대전 여성가족원 기능재정립 및 성평등가족재단 설립 정책토론회'가 열렸다고 밝혔다.

박은희 대전시의원이 26일 시의회 소통실에서 열린 '대전 여성가족원 기능재정립 및 성평등가족재단 설립 정책토론회'를 주재하고 있다. [사진=대전시의회]2026.08.26 vincent977@newspim.com

이번 토론회는 기존 여성가족원의 운영 성과와 한계를 진단하고, 급변하는 정책환경에 대응해 기능 재설계 및 성평등가족재단 설립을 통한 지속가능한 성평등 정책 추진 체계를 모색하기 위해 마련됐다.

발제를 맡은 류유선 대전여성가족정책센터장은 "대전은 전국 15개 시·도 중 유일하게 전담 연구기관이 없다"며 "대전시(총괄·조정), 성평등가족재단(연구·지원), 여성가족원(시민교육·실천)이 유기적으로 연계되는 선순환 추진체계를 구축하고, 여성가족원을 생애주기별 교육 및 시민참여 커뮤니티 플랫폼으로 재설계해야 한다"고 강조했다.

이어진 토론에는 전문가와 대전시 관계자 등이 참여해 재단의 역할과 조직·재정 운영, 돌봄 정책, 젠더폭력 대응, 시민사회와의 거버넌스 구축 등을 논의했다.

임정규 대전여민회 사무국장은 "단순 기관 신설보다 역할 분담이 중요하다"며 "AI와 젠더, 돌봄 리빙랩 등 신규 과제 발굴과 함께 내년 본예산 반영 및 추진협의체 구성이 필요하다"고 제안했다.

홍만희 세종여성플라자 대표는 "대전 모델의 안착을 위해서는 성평등 전문성을 갖춘 인재 확보가 필수적"이라며 "성평등 정책을 개별 부서의 사업을 넘어 시정 전반을 아우르는 관점으로 확장해야 한다"고 강조했다.

대전시의회는 26일 박은희 의원 주재로 '대전 여성가족원 기능재정립 및 성평등가족재단 설립 정책토론회'를 진행했다. [사진=대전시의회] 2026.08.26 vincent977@newspim.com

신선아 충북여성재단 경영팀 선임은 "기존 기관과 사업 중복을 피해 정책연구와 네트워크를 연결하는 중간지원 플랫폼 역할을 정립해야 한다"며 "설립 초기부터 적정 인력과 재정 운용의 자율성을 고려한 정교한 설계가 필요하다"고 조언했다.

장래숙 대전광역시사회복지협의회 사무처장은 "돌봄 사각지대 해소를 위해 실태조사 정례화와 24시간 대응체계가 필요하다"며 "재단의 정책연구와 여성가족원의 생활권 실천이 결합된 성인지적 통합돌봄 체계를 완성해야 한다"고 제언했다.

전한빛 대전여성단체연합 정책위원장은 "정치적 환경에 흔들리지 않는 독립적 인프라가 절실하다"며 "청년 여성 유출 및 신종 젠더폭력에 대응하는 싱크탱크이자 시민사회와의 상설 거버넌스 구심점이 되어야 한다"고 밝혔다.

김연주 대전시 여성가족청소년과장은 "토론회에서 나온 현장 의견을 검토해 성평등 정책 추진체계 고도화에 적극 반영하겠다"고 말했다.

박 의원은 "성평등 정책 추진체계 마련은 미룰 수 없는 시대적 과제"라며 "논의된 제언들이 대전시 정책과 제도 혁신으로 실현될 수 있도록 시의회 차원의 입법·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

vincent977@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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