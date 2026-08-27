한강 야외수영장 6곳 검사, 수족구병·결막염 바이러스 '미검출'

AI 핵심 요약beta
- 서울시보건환경연구원은 27일 한강 수영장 6곳을 검사했다.
- 엔테로·아데노바이러스는 18건 모두 검출되지 않았다.
- 연구원은 의심 증상 땐 물놀이시설 이용 자제를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시보건환경연구원은 한강 야외수영장 6개소의 수영장수를 검사한 결과, 수족구 유발 '엔테로바이러스'와 결막염 유발 '아데노바이러스'가 모두 검출되지 않았다고 27일 밝혔다.
검사는 한강 야외수영장 2개소(뚝섬·여의도)와 물놀이장 4개소(잠실·난지·양화·광나루) 등 총 6개소에서 8월 3일부터 21일까지 3주간 매주 1회씩 채취한 수영장수 18건을 대상으로 실시했다.
최근 수족구병 발생 증가로 물놀이시설의 감염병 예방에 대한 시민 관심이 높아졌다. 수족구병은 주로 5세 이하 영유아에게 발생하며, 환자의 대변이나 침·가래·콧물·수포의 진물 등 분비물과 직접 접촉하거나, 오염된 물건을 만질 때 감염될 수 있다.
연구원은 물놀이시설 이용 시 개인위생수칙을 지키고, 감염병 의심 증상이 있는 경우 수영장 등 다중이용시설 이용을 자제할 것을 당부했다.
발열·발진·입안의 물집 등 수족구병 의심 증상이나 눈의 충혈·분비물 등 결막염 증상이 있는 경우, 수영장 등 다중이용시설 이용을 자제하고 의료기관에서 진료받아야 한다. 물놀이 전후 손을 깨끗이 씻고, 수건·물안경 등 개인용품을 함께 사용하지 않는 등 기본적인 개인위생수칙을 지켜야 한다고 덧붙였다.
박주성 서울시보건환경연구원장은 "이번 조사를 통해 시민들이 많이 이용하는 한강 야외수영장의 바이러스 검출 여부를 확인했다"며 "감염병 발생 상황을 면밀히 살피고 선제적인 검사와 감시를 지속하겠다. 시민들도 감염병 의심 증상이 있을 때는 수영장 등 다중이용시설 이용을 자제해 주길 바란다"고 당부했다.
kh99@newspim.com