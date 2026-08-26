부안군의회·수영구의회, 교류 확대…자매도시 의정활동 공유

AI 핵심 요약beta
- 부안군의회가 26일 수영구의회와 교류행사를 했다
- 양측은 의정활동 경험과 운영 현황을 공유했다
- 자매결연 바탕으로 협력 확대 계기를 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 부안군의회는 자매도시인 부산 수영구의회와 의정활동 경험을 공유하며 양 지역 간 교류와 협력 강화에 나섰다고 26일 밝혔다.
부안군의회에 따르면 이날 부산광역시 수영구의회 의원과 직원들이 국내 비교견학 일정으로 부안군의회를 방문했다.
수영구의회 방문단은 부안군의회 관계자들과 간담회를 갖고 각 지역의 의정활동과 의회 운영 현황 등을 공유하며 소통의 시간을 가졌다.
이어 부안군의회 본회의장 등 주요 시설을 둘러보며 의회 운영 현황과 시설을 살펴봤다.
특히 부안군과 부산 수영구가 자매결연을 맺은 만큼 이번 방문은 양 지역 의회가 상호 이해를 높이고 실질적인 교류를 확대하는 계기가 됐다.
이현기 부안군의회 의장은 "이번 방문이 양 의회가 서로의 의정활동에 도움이 될 수 있는 부분을 공유하는 좋은 계기가 되길 바라며 앞으로도 다양한 분야에서 교류를 이어가길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com