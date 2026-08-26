이준호, 공식 팬클럽 3기 모집…'준호스 런치클럽'

AI 핵심 요약beta
- 이준호가 26일 공식 팬클럽 3기 모집을 시작했다.
- 3기는 9월 9일까지 위버스에서 가입할 수 있다.
- 이준호는 예능 출연과 새 작품으로 활동을 잇는다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 겸 가수 이준호가 공식 팬클럽 3기 모집에 나선다.
이준호는 26일부터 오는 9월 9일까지 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스를 통해 공식 팬클럽 3기 가입자를 모집한다.
이번 공식 팬클럽 3기는 '준호스 런치클럽(JUNHO's LUNCH CLUB)'을 테마로 구성됐다. 팬들과 함께 특별한 점심시간을 보내는 듯한 콘셉트로, 팬들과 더욱 가까이 소통하며 특별한 추억을 만들어가겠다는 의미를 담았다.
앞서 이준호는 지난 24일과 25일 양일간 공식 SNS를 통해 팬클럽 3기 콘셉트 포토를 공개하며 기대감을 높였다.
공개된 사진 속 이준호는 스포티한 럭비 티셔츠를 착용하고 자유롭고 청량한 분위기를 선보였다. 또 다른 사진에서는 따뜻한 색감의 니트를 입고 직접 커피를 내리며 카메라를 향해 다정한 눈빛을 보내 훈훈한 매력을 발산했다.
팬들과의 소통뿐만 아니라 다양한 분야에서의 활동도 이어간다. 이준호는 오는 9월 22일 공개되는 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'에 출연한다. 기안장 2호점의 '열혈 신입 직원'으로 변신한 이준호는 남다른 예능감과 출연진과의 케미스트리를 선보일 예정이다.
차기작을 통한 연기 행보도 예고됐다. 이준호는 '바이킹'과 '주한이국대사관' 출연 소식을 알리며 새로운 캐릭터 변신을 예고했다.
'바이킹'에서는 냉철한 전략가이자 재벌 3세 한지열 역을 맡으며, '주한이국대사관'에서는 세상에서 가장 신기한 대사관의 수장이자 용(龍)인 차연으로 분해 또 다른 매력을 선보인다.
한편 이준호의 공식 팬클럽 3기는 26일부터 9월 9일까지 이준호 공식 위버스를 통해 가입할 수 있다.
moonddo00@newspim.com