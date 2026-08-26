코르티스, '왓 유 원트' 스포티파이 1억 스트리밍 돌파

AI 핵심 요약beta
- 코르티스가 24일 ‘왓 유 원트’로 스포티파이 1억회를 넘겼다.
- ‘왓 유 원트’는 데뷔곡으로 1년 만에 억대 스트리밍을 기록했다.
- 코르티스는 신곡 2곡 더한 확장판으로 활동을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스가 데뷔곡 '왓 유 원트(What You Want)'로 스포티파이 누적 재생 수 1억 회를 돌파하며 글로벌 음악 시장에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.
코르티스의 미니 1집 타이틀곡 '왓 유 원트'는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 24일 자로 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다. 지난해 8월 18일 음원을 공개한 후 약 1년 만이다. 이들의 발표곡 가운데 '고(GO)!', '패션(FaSHioN)', '레드레드(REDRED)'에 이어 네 번째로 억대 스트리밍 고지를 밟았다.
'왓 유 원트'는 '원하는 것을 주저하지 않고 손에 넣겠다'라는 당찬 포부를 밝힌 노래다. 데뷔 출사표다운 넘치는 자신감과 날것의 에너지로 큰 사랑을 받았다. 특히 트레드밀 위를 오가며 춤추는 역동적인 퍼포먼스가 강한 인상을 남겼다. 지난 22~23일 서울 고려대학교 화정체육관에서 열린 데뷔 1주년 기념 '2026 코르티스 투어 '풋 유어 폰 다운' 벌스데이 파티(CORTIS TOUR 'PUT YOUR PHONE DOWN' BIRTHDAY PARTY)'의 시작과 끝을 이 곡으로 장식했다.
코르티스의 미니 1, 2집은 두루 흥행 중이다. 25일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 29일 자)에 따르면, 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 155위로 15주 연속 순위권에 자리했다. 세부 차트에서는 미니 2집이 '월드 앨범' 2위와 '톱 앨범 세일즈' 12위, 미니 1집이 '월드 앨범' 6위에 각각 이름을 올렸다. 또한 미니 2집 타이틀곡 '레드레드'는 '글로벌 200' 138위, '글로벌(미국 제외)' 74위에 올랐다. 종합적인 영향력을 보여주는 '아티스트 100' 순위는 90위로 나타났다.
한편 코르티스는 지난 24일 신곡 2곡을 추가한 미니 2집 확장판 '그린그린 플레이익스텐디드(playextended)'를 발매했다. '팩 잇 업(PACK IT UP)'은 멤버들끼리 숙소에서 짐을 꾸리다 장난처럼 주고받은 프리스타일을 정식 트랙으로 발전시킨 곡이다. 또 다른 신곡 '머니머니머니(MONEYMONEYMONEY)'는 '일단 돈을 벌자'는 10~20대 멤버들의 현실적이고도 단순한 생각을 노래한다. 다섯 멤버가 2곡 모두 작사, 작곡에 참여해 '지금의 코르티스'가 가진 감성과 경험을 있는 그대로 담았다.
moonddo00@newspim.com