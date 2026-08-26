충남교육청, 교권침해 대응 조사·갈등조정 전문성 높인다

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 26일부터 사안조사관·갈등조정관 110명 연수를 시작했다.
- 교권침해 조사와 갈등조정의 전문성을 높이기 위해 실무 역량을 강화했다.
- 법적 기준·진술분석·회복적 대화법 등 현장 대응 교육을 진행했다.
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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 학교 현장에서 발생하는 교권침해 사안에 대한 조사와 갈등 조정의 전문성을 높이기 위한 실무 연수에 나섰다.
충남교육청은 26일부터 28일까지 3일간 경찰인재개발원에서 사안조사관과 갈등조정관 110명을 대상으로 '교권 보호를 위한 사안조사관·갈등조정관 역량강화 배움자리'를 진행한다고 밝혔다.
이번 연수는 교육활동 침해 유형이 갈수록 복잡·다양해지는 상황에서 현장 조사 과정의 객관성과 전문성을 높이고, 학교 구성원 간 갈등을 원만하게 조정할 수 있는 실무 능력을 강화하기 위해 마련됐다.
교육청은 특히 치안과 갈등관리 분야의 교육 인프라를 갖춘 경찰인재개발원에서 프로그램을 운영해 사실관계 확인과 조사 기법, 소통·조정 능력을 집중적으로 다루고 있다.
사안조사관 과정에서는 교육활동 침해가 발생했을 때 적용되는 법적 기준을 살펴보고 진술 분석과 조사보고서 작성 방법 등을 실습한다.
갈등조정관 과정은 학교 현장에서 발생하는 갈등의 특성을 이해하고 당사자 간 대화와 합의를 이끌어내는 데 초점을 맞췄다. 회복적 조정 대화법과 실제 상황을 가정한 모의훈련도 진행된다.
이병도 충남교육감은 "교권침해가 발생했을 때 객관적인 사실 조사와 합리적인 갈등 조정은 학교가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있도록 하는 중요한 과정"이라며 "전문 조사관과 조정관의 현장 대응 역량을 높여 신뢰받는 교권 보호 체계를 만들어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com