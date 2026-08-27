서울대공원, 경남 합천에 멸종위기 금개구리 100마리 방사

AI 핵심 요약beta
- 서울대공원은 25일 합천군 정양리에 금개구리 100수를 방사했다.
- 서울대공원은 2024년과 2025년 시흥에 600수를 방사한 바 있다.
- 합천은 서식지 적합성이 높아 생태 연구와 모니터링을 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울대공원은 지난 25일 경상남도 합천군 대양면 정양리 일대에 멸종위기 야생생물 II급 금개구리 100수를 방사했다고 27일 밝혔다.
금개구리는 국내에 주로 서식하는 고유한 양서류로, 'Seoul pond frog'이라는 영명이 있다. 한때 한반도 전역에서 발견됐으나 도시 개발과 농경지 감소, 오염 등의 이유로 개체수가 급감해 환경부에 의해 멸종위기 야생동물 II급으로 지정·보호받고 있다. 금개구리는 이동 범위가 좁고 행동권 면적도 작아 서식지 훼손에 취약하다.
서울대공원은 축적된 인공증식 노하우와 유사 생태환경을 조성해 금개구리 보전사업을 지속적으로 진행해 왔다. 2024년과 2025년 시흥 옥구공원에 총 600수의 금개구리를 방사한 데 이어, 올해는 합천 지역 유전자를 가진 금개구리 100수를 방사했다.
금개구리 생태환경은 서울동물원 비전시시설인 종보전센터 내에 조성돼 있다. 국립생태원의 현장 조사를 통해 선정된 합천군 대양면 정양리 일대 농수로는 부들, 버드나무 등 식생이 우수하며, 대규모 금개구리 서식지인 '정양늪'과 연결돼 있어 최적의 서식지로 평가받는다.
방사 개체는 수온 유지와 산소 공급 장치가 갖춰진 이동 용기를 통해 안전하게 입사했으며, 방사 전 질병 검사에서 모두 음성 판정을 받아 건강한 개체임이 확인됐다. 방사되는 금개구리에는 식별 장치가 부착돼 있으며 생태 연구를 위해 국립생태원과 협력해 모니터링을 지속할 계획이다.
여용구 서울대공원 동물원장은 "양서류는 생태계 먹이사슬의 중간 역할을 하는 중요한 생태적 위치에 있으며 그 중 급감하고 있는 고유종인 금개구리 보전은 매우 중요하다"면서 "그간 축적해 온 금개구리 인공증식 사육 노하우를 바탕으로 국내에서 감소하는 금개구리 보전에 지속 기여하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com