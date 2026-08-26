김기현 의원 "국민의힘, 총선 과반 위해 포용성 바탕으로 대통합 나서야"

AI 핵심 요약beta
- 김기현 국민의힘 의원은 26일 2028년 총선 과반을 위해 대통합을 강조했다.
- 그는 다양성과 포용성을 바탕으로 성을 쌓지 말고 길을 열어야 한다고 했다.
- 이재명 정권의 폭주를 막으려면 당이 과반 의석을 차지해야 한다고 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 26일 국민의힘이 2028년 총선에서 과반 의석을 차지하기 위해서는 다양성과 포용성을 바탕으로 대통합에 나서야 한다고 강조했다.
김 의원은 이날 페이스북을 통해 "길을 내는 자는 흥하고, 성을 쌓는 자는 망한다"며 이같이 밝혔다.
김 의원은 "국민의힘은 내후년 총선에서 반드시 과반을 차지해야 한다"며 "그래야 나라를 벼랑 끝으로 몰고 가고 있는 무도한 이재명 정권의 폭주에 제동을 걸 수 있다"고 했다.
그는 "이 시대 우리 당에 주어진 절체절명의 과제"라며 "우리 당은 축소지향적으로 성을 쌓을 것이 아니라 다양성과 포용성을 바탕으로 한 대통합의 모델로서 길을 열어야 한다"고 주장했다.
김 의원은 "처음 정치에 입문하면서 우리 당의 당원으로 입당한 이래 24년의 세월 동안 풍찬노숙하면서도 한 번도 당을 떠나지 않고 지켜왔다"며 "그러기에 제가 가진 우리 당 당원에 대한 감사와 존경의 마음은 이 당 저 당 왔다 갔다 하며 탈당과 입당을 반복한 경우와는 차원이 다르다"고 강조했다.
이어 "문재인 정권의 탄압을 받아 압수수색도 당하였고, 지금은 이재명 정권의 탄압을 받아 압수수색을 당하고 터무니없는 혐의로 기소되어 재판까지 받는 고통을 겪고 있다"며 "이 고통은 아마도 이재명 대통령이 대선 후보 시절 저에게 '봉고파직한 후 남극 쪽 섬에 위리안치시키겠다'고 천명했던 선전포고의 후과일 것으로 본다"고 했다.
김 의원은 "하지만 저는 이재명 정권의 그 어떤 탄압에도 굴하지 않고 끝까지 당을 지키며 이 무도한 정권의 퇴진을 위해 앞장서 싸워왔고, 앞으로도 계속 앞장서 싸울 것"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com