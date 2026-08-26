농협 평택시지부, 경기푸드박람회서 '농심천심 운동' 전개

AI 핵심 요약beta
- 농협 평택시지부가 26일 경기푸드박람회서 캠페인했다.
- 지역 농산물 우수성과 올바른 먹거리 가치를 알렸다.
- 슈퍼오닝 농특산물 소개와 시식으로 소비를 유도했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 농협 평택시지부가 경기푸드박람회장 내 슈퍼오닝 홍보관에서 지역 농산물의 우수성을 알리고 소비를 촉진하기 위한 '농심천심(農心天心) 운동' 캠페인을 전개했다.
26일 농협 평택시지부에 따르면 이번 캠페인은 농업인의 마음이 곧 하늘의 마음이라는 농심천심의 핵심 가치를 시민들과 공유하고, 우리 농산물의 올바른 먹거리 가치를 홍보하기 위해 마련됐다.
이날 농협 평택시지부 임직원들은 홍보관 방문객들에게 평택시의 대표 농특산물 브랜드인 '슈퍼오닝'의 쌀, 방울토마토, 배 등을 적극적으로 소개했다. 특히 현장 시식 행사를 통해 국산 농산물 소비 동참을 유도했다.
홍진의 농협 평택시지부장은 "시민들의 건강한 식습관 형성을 돕고, 지속 가능한 농업과 농촌 발전을 이루기 위해 이번 캠페인을 준비했다"라며 "앞으로도 평택시 농특산물의 우수성을 널리 알리고 농가 소득 증대에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com