现代汽车2030年销售目标为555万辆 加码电动化与未来汽车

纽斯频通讯社首尔8月26日电 韩国现代汽车26日发布中长期经营战略，维持2030年现代汽车与捷尼赛思合计全球销量555万辆、电动化车辆（xEV）销量占比60%的目标，并计划扩大本地生产，加快布局软件定义汽车（SDV）、自动驾驶、机器人及电池等业务。

位于首尔良才洞的现代汽车集团总部。【图片=现代汽车提供】

现代汽车当天在首尔举行"2026 CEO投资者日"活动，公布上述中长期业务战略和财务目标。

现代汽车今年销量目标为415.8万辆，2030年目标较今年增加139.2万辆。公司表示，今年上半年混合动力汽车销量为36.3万辆，同比增长18%；销售额为95.2万亿韩元，创历史新高。

根据计划，现代汽车2026年至2030年将在全球推出包括换代车型、改款车型和衍生车型在内的100款以上新车，其中至少18款将进入此前尚未涉足的新车型级别。到2030年，公司计划将全球生产能力扩大127万辆，其中北美增加50万辆、印度32万辆、韩国国内20万辆、半散件组装生产增加25万辆。

在北美市场，现代汽车将以混合动力汽车为主要增长动力。今年下半年推出GV80混合动力版后，公司计划到2030年推出10款混合动力新车，使混合动力汽车在当地销量中的占比提高至50%。明年上半年，公司还计划在美国市场推出圣达菲增程式电动汽车（EREV）。

在欧洲市场，现代汽车计划将电动汽车销量从2025年的11.6万辆提高至2030年的42万辆。公司计划于下月推出欧洲战略型电动汽车艾尼氪3（IONIQ），单次充电续航里程达到500公里。

在印度，现代汽车计划到2030年将SUV销量占比提高至80%，并将零部件本地化率提高至90%以上。在中国市场，公司计划明年推出小型电动SUV以及紧凑型纯电动和增程式电动车型，并计划到2030年将中国法人销量扩大至50万辆，其中包括出口销量。

现代汽车还将韩国国内生产基地作为制造创新的试验场。在蔚山电动汽车新工厂，公司计划应用人工智能质量管理和检测系统，并引入108项先进生产技术。蔚山1号和4号工厂计划从明年起重建。

在高端品牌捷尼赛思方面，现代汽车计划构建涵盖混合动力、纯电动、增程式电动汽车和高性能汽车的产品阵容。今年下半年推出GV80混合动力版，明年初推出续航里程超过1000公里的EREV SUV。公司计划到2030年在约40个国家销售35万辆捷尼赛思汽车。

在未来汽车技术方面，现代汽车将通过分析车辆采集的数据改进人工智能和相关服务，再通过无线软件更新（OTA）将相关功能部署至车辆。现代汽车、起亚、42dot和Motional的传感器及数据体系将以英伟达生态为基础进行标准化。

现代汽车计划今年年底在韩国光州投入自动驾驶人工智能系统"Artria AI"，用于收集突发情况数据。公司计划在2028年推出的首款SDV量产车上搭载L2+级自动驾驶技术，并逐步扩大"Artria AI"在量产车中的应用，构建从L2+级至L4级的自动驾驶技术产品线。

现代汽车集团还计划加强人工智能数据基础设施建设，2029年起运营一座100兆瓦级新万金AI数据中心。该数据中心可容纳超过5万块图形处理器（GPU）。

机器人出租车（无人驾驶出租车）和机器人业务也将进一步推进。现代汽车计划今年第四季度向美国自动驾驶公司Waymo供应基于IONIQ 5、在美国佐治亚州Meta Plant生产的机器人出租车。Motional计划于今年年底推动IONIQ 5机器人出租车商业化。波士顿动力公司仿人机器人"Atlas"计划自2028年起投入Meta Plant。

电池业务方面，现代汽车自主开发的高性能电芯计划明年首次应用于EREV。公司称，与现有高镍电池相比，该电芯输出性能提高两倍以上，充电时间缩短40%。明年推出的入门级电动汽车将搭载中镍NCM电池，其在相同体积下的能量容量较磷酸铁锂（LFP）电池高约30%。

财务目标方面，现代汽车计划将2030年合并口径营业利润率目标从原来的8%至9%提高至9%以上，并将销售成本率较原计划降低3个百分点。今年营业利润率指引为6.3%至7.3%，公司维持这一目标不变。

公司表示将继续维持不低于35%的股东回报率，并延续年度最低每股股息1万韩元和季度分红政策。除用于员工薪酬的股份外，现有库存股将全部注销。按前一交易日收盘价计算，相关股份规模约为8000亿韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社