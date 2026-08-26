전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
중국 韓流中心

속보

더보기

现代汽车2030年销售目标为555万辆 加码电动化与未来汽车

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔8月26日电 韩国现代汽车26日发布中长期经营战略，维持2030年现代汽车与捷尼赛思合计全球销量555万辆、电动化车辆（xEV）销量占比60%的目标，并计划扩大本地生产，加快布局软件定义汽车（SDV）、自动驾驶、机器人及电池等业务。

位于首尔良才洞的现代汽车集团总部。【图片=现代汽车提供】

现代汽车当天在首尔举行"2026 CEO投资者日"活动，公布上述中长期业务战略和财务目标。

现代汽车今年销量目标为415.8万辆，2030年目标较今年增加139.2万辆。公司表示，今年上半年混合动力汽车销量为36.3万辆，同比增长18%；销售额为95.2万亿韩元，创历史新高。

根据计划，现代汽车2026年至2030年将在全球推出包括换代车型、改款车型和衍生车型在内的100款以上新车，其中至少18款将进入此前尚未涉足的新车型级别。到2030年，公司计划将全球生产能力扩大127万辆，其中北美增加50万辆、印度32万辆、韩国国内20万辆、半散件组装生产增加25万辆。

在北美市场，现代汽车将以混合动力汽车为主要增长动力。今年下半年推出GV80混合动力版后，公司计划到2030年推出10款混合动力新车，使混合动力汽车在当地销量中的占比提高至50%。明年上半年，公司还计划在美国市场推出圣达菲增程式电动汽车（EREV）。

在欧洲市场，现代汽车计划将电动汽车销量从2025年的11.6万辆提高至2030年的42万辆。公司计划于下月推出欧洲战略型电动汽车艾尼氪3（IONIQ），单次充电续航里程达到500公里。

在印度，现代汽车计划到2030年将SUV销量占比提高至80%，并将零部件本地化率提高至90%以上。在中国市场，公司计划明年推出小型电动SUV以及紧凑型纯电动和增程式电动车型，并计划到2030年将中国法人销量扩大至50万辆，其中包括出口销量。

现代汽车还将韩国国内生产基地作为制造创新的试验场。在蔚山电动汽车新工厂，公司计划应用人工智能质量管理和检测系统，并引入108项先进生产技术。蔚山1号和4号工厂计划从明年起重建。

在高端品牌捷尼赛思方面，现代汽车计划构建涵盖混合动力、纯电动、增程式电动汽车和高性能汽车的产品阵容。今年下半年推出GV80混合动力版，明年初推出续航里程超过1000公里的EREV SUV。公司计划到2030年在约40个国家销售35万辆捷尼赛思汽车。

在未来汽车技术方面，现代汽车将通过分析车辆采集的数据改进人工智能和相关服务，再通过无线软件更新（OTA）将相关功能部署至车辆。现代汽车、起亚、42dot和Motional的传感器及数据体系将以英伟达生态为基础进行标准化。

现代汽车计划今年年底在韩国光州投入自动驾驶人工智能系统"Artria AI"，用于收集突发情况数据。公司计划在2028年推出的首款SDV量产车上搭载L2+级自动驾驶技术，并逐步扩大"Artria AI"在量产车中的应用，构建从L2+级至L4级的自动驾驶技术产品线。

现代汽车集团还计划加强人工智能数据基础设施建设，2029年起运营一座100兆瓦级新万金AI数据中心。该数据中心可容纳超过5万块图形处理器（GPU）。

机器人出租车（无人驾驶出租车）和机器人业务也将进一步推进。现代汽车计划今年第四季度向美国自动驾驶公司Waymo供应基于IONIQ 5、在美国佐治亚州Meta Plant生产的机器人出租车。Motional计划于今年年底推动IONIQ 5机器人出租车商业化。波士顿动力公司仿人机器人"Atlas"计划自2028年起投入Meta Plant。

电池业务方面，现代汽车自主开发的高性能电芯计划明年首次应用于EREV。公司称，与现有高镍电池相比，该电芯输出性能提高两倍以上，充电时间缩短40%。明年推出的入门级电动汽车将搭载中镍NCM电池，其在相同体积下的能量容量较磷酸铁锂（LFP）电池高约30%。

财务目标方面，现代汽车计划将2030年合并口径营业利润率目标从原来的8%至9%提高至9%以上，并将销售成本率较原计划降低3个百分点。今年营业利润率指引为6.3%至7.3%，公司维持这一目标不变。

公司表示将继续维持不低于35%的股东回报率，并延续年度最低每股股息1万韩元和季度分红政策。除用于员工薪酬的股份外，现有库存股将全部注销。按前一交易日收盘价计算，相关股份规模约为8000亿韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동