포천시, '2026 한탄강 울트라 레이크 트레일' 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 10월 17일~18일 한탄강 ULT를 연다고 26일 밝혔다.
- 포천·연천·철원 일대 3개 코스서 지질관광형 대회를 치른다.
- 지오페어와 체험부스 운영, 참가 신청은 27일부터 받는다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 =포천시는 오는 10월 17일부터 18일까지 한탄강 유네스코 세계지질공원 일원에서 '2026 한탄강 울트라 레이크 트레일(ULT·Ultra Lake Trail)'을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 대회는 포천시와 연천군, 철원군, 한국수자원공사가 공동 주최하고 동아일보가 주관하며 한탄강을 따라 포천·연천·철원 일대와 한탄강 주상절리길을 무대로 52km, 25km, 13km 등 3개 코스가 운영된다.
단순 기록 경쟁을 넘어 유네스코 세계지질공원의 자연과 지역문화를 함께 체험하는 복합 스포츠관광 축제로 꾸민다는 구상이다. 한탄강은 주상절리 절벽과 협곡, 폭포 등 독특한 화산지형과 뛰어난 자연적 가치를 인정받아 유네스코 세계지질공원으로 지정된 곳이다.
참가자들은 강과 협곡, 주상절리 절벽, 잔도와 숲길을 따라 달리며 한탄강만의 입체적인 지질경관을 가까이에서 체험하게 된다. 코스는 한탄강을 따라 조성된 주상절리길과 주요 지질 명소를 연결해 수십만 년의 시간이 빚어낸 지질유산을 직접 보고 느끼도록 설계되어 눈앞에 펼쳐지는 협곡과 기암절벽, 숲과 강의 풍경을 즐기며 여행과 탐방을 결합한 새로운 형태의 트레일 러닝을 경험할 수 있다는 게 시의 설명이다.
시는 단순히 '보는 지질관광'을 넘어 '달리며 체험하는 지질관광'이라는 새로운 관광 콘텐츠를 만나볼 수 있다고 설명했다. 대회 첫날인 10월 17일에는 참가자 등록과 함께 '2026 한탄강 세계지질공원 지오페어(GEO FAIR)'가 막을 올리고 18일에는 본 대회와 지오페어가 동시에 진행된다.
행사장에는 약 40개 부스가 마련돼 25종의 지질공원 체험 프로그램은 물론 지역 파트너가 참여하는 먹거리·공예품 판매, 지질사진 전시, 공연과 각종 이벤트가 진행된다.
자연을 무대로 열리는 행사인 만큼 친환경 운영을 기본 원칙으로 삼고 지역 주민·관광사업자·지질공원 파트너와의 협업 프로그램을 확대해 한탄강의 자연을 보전하면서 지역과 함께 성장하는 지속가능한 스포츠관광 모델을 구축해 나간다는 방침이다.
'2026 한탄강 울트라 레이크 트레일' 참가 신청은 8월 27일부터 받는다. 종목별 세부 코스와 참가 안내, 지오페어 프로그램 등 자세한 사항은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com