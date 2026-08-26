한국거래소, 부산 동구 'KRX 통통꿈 놀이터' 완공식 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 26일 부산 동구에서 KRX 통통꿈 놀이터 완공식을 열었다.
- 이번 놀이터는 부산 19호이자 동구 2호 개보수 사업이다.
- 한국거래소는 2024년부터 아동친화도시 조성에 19억원을 후원했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 26일 부산광역시 동구 수정동에서 'KRX 통통꿈 놀이터' 완공식을 개최했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 이번 개소식에는 정은보 한국거래소 이사장을 비롯해 황영기 어린이재단 회장, 강철호 부산 동구청장, 인근 어린이집 아동 등이 참석했다.
놀이터 개보수는 한국거래소가 부산시와 협력해 추진하는 '부산 아동친화도시 조성 사업'의 일환이다. 이번 놀이터 완공은 부산에서 19번째이며 동구에서는 두 번째다.
한국거래소는 2024년부터 부산 아동친화도시 조성을 위해 아동시설 개보수, 난치질환아동 치료비 지원, 문화예술지원 등 총 19억원을 후원한 바 있다.
정은보 이사장은 "새롭게 조성된 놀이공간에서 아이들이 건강하게 성장하고, 다양한 놀이를 즐기며 꿈을 키워나가기 바란다"며 "앞으로도 아이들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 아동친화적인 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com