경기도박물관, 개관 30주년 맞아 지난 시간 되짚어 보는 특별전 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단 경기도박물관이 26일 30주년 특별전을 예고했다
- 경기도박물관은 27일부터 2027년 3월 1일까지 빛나는 순간들을 연다
- 전시는 기록과 사람 이야기로 30년 발자취를 5부로 풀어낸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도박물관은 개관 30주년을 맞아 오는 27일부터 2027년 3월 1일까지 전시마루에서 아카이브 특별전 '빛나는 순간들'을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 전시는 1996년 문을 연 경기도박물관 30년을 거대한 연혁이나 성과의 목록이 아니라 곳곳에 남은 기록과 사람들의 이야기로 되짚어본다. 활동사진과 스케치, 전시와 조사 현장에서 사용한 기록과 도구, 박물관 사람들의 얼굴, 어린이들이 문화재를 바라보며 그린 그림까지 만날 수 있다.
남겨진 기록만이 아니라 사람의 손을 거쳐 새로운 의미가 만들어지고 기억으로 이어지는 과정을 함께 담았다. 그동안 박물관은 유물을 수집·보존하고 조사·연구하며 이를 전시와 교육을 통해 관람객과 나눠왔다.
30년간 약 880만 명이 이곳을 찾았고 사진·문서·도서·포스터 등 수많은 기록과 함께 다녀간 사람들의 경험과 기억도 차곡차곡 쌓였다.
전시는 '시간', '기록', '사람', '미래', '기억'을 잇는 5부로 구성된다. 관람객은 전시의 시작과 끝에서 "나에게 박물관은 [ ]이다"라는 질문을 만나고 전시를 둘러본 뒤 자신의 답을 남기며 박물관의 새로운 기록에 참여하게 된다.
이명근 경기도박물관장 직무대행은 "이번 전시에서는 평소 쉽게 드러나지 않았던 기록과 사람들의 이야기를 가능한 한 많이 보여주고자 했다"며 "오늘의 박물관을 만든 빛나는 순간들을 따라가며 관람객 여러분에게도 기억에 남는 한 장면이 있기를 바란다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com