전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

오주영 대전시체육회장 선거 유력주자 떠오르나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 오주영 세계세팍타크로연맹 부회장이 대전시체육회장 유력 주자로 떠올랐다.
  • 이승찬 현 회장의 3연임 도전 여부가 최대 변수로 꼽혔다.
  • 대전시체육회장 선거는 12월 16일 치러진다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선거 4개월 앞…후보군 물밑 경쟁 속 오 후보 '저력' 주목
이승찬 거취 최대 변수...결정 여부에 선거 판세 정리될듯
지역 체육계 "현안 파악·현장 목소리 아우르는 인물 기대"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 오주영 세계세팍타크로연맹 부회장이 전국 단위 체육행정 경험과 국제 체육계 경력을 앞세워 민선 3기 대전시체육회장 선거의 유력 주자로 주목된다. 이는 이승찬 현 회장의 3연임 도전 여부가 최대 변수로 꼽히는 가운데 최성운 전 대전시체육단체장협의회 의장 등도 차기 주자로 거론되고 있어 후보군의 물밑 경쟁이 본격화하는 양상이다.

대전시체육회장 선거는 오는 12월 16일 치러진다. 후보 등록까지는 시간이 남아 있지만 지역 체육계에서는 현직 회장의 거취와 함께 오 부회장을 비롯한 후보군의 행보에 관심이 쏠리고 있다.

(왼쪽부터) 이승찬 현 대전시체육회장, 오주영 세계세팍타크로연맹 부회장. 2026.08.26 gyun507@newspim.com

후보군 가운데 오 부회장의 이력이 눈에 띈다. 오 부회장은 제11대 대한세팍타크로협회장을 역임했으며 현재 세계세팍타크로연맹 부회장으로 활동하고 있다. 지난해 제42대 대한체육회장 선거에도 출마해 전국적으로 이름을 알렸고 이를 계기로 활동 반경을 전국 체육계로 넓혔다.

대한세팍타크로협회장 재임 당시에는 국제대회 유치와 종목 활성화 등에 힘썼다. 대한체육회장 선거 과정에서는 체육계 변화와 현장 중심의 운영 필요성을 강조하며 전국 체육인들을 상대로 정책과 비전을 알렸다.

지역 체육계에서는 오 부회장이 종목단체 관계자들과 접촉면을 넓히며 출마 가능성을 열어두고 있는 것으로 보고 있다. 아직 공식 출마 의사를 밝히지는 않았지만 전국 단위 체육행정 경험과 국제 체육계 활동 경력을 동시에 갖췄다는 점에서 유력 후보군 가운데 한 명으로 꾸준히 이름이 오르내리고 있다.

특히 대한체육회장 선거를 직접 치르며 전국 체육계의 현안과 선거 흐름을 경험한 점은 다른 후보군과 차별화되는 대목으로 꼽힌다. 세계세팍타크로연맹 부회장으로 국제 스포츠 행정에도 참여하고 있어 지역 체육에 전국·국제 네트워크를 접목할 수 있다는 평가도 나온다.

오 부회장의 출마 여부가 확정될 경우 현직 회장과 전국·국제 체육행정 경력을 갖춘 후보가 경쟁하는 선거판이 형성될 수 있어 지역 체육계의 관심도 한층 높아질 것으로 예상된다.

가장 큰 변수는 이승찬 현 회장의 출마 여부다. 민선 1~2기 대전시체육회를 이끌어온 이 회장은 계룡건설 회장으로 수년간 지역 체육계를 이끌어왔다. 아직 3연임 도전 여부에 대한 공식 입장을 밝히지는 않았지만 출마에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다.

최성운 전 대전시체육단체장협의회 의장도 후보군에 포함돼 있다. 최 전 의장은 대전빙상경기연맹 회장과 대전시체육단체장협의회 의장 등을 지내며 지역 종목단체와 꾸준히 관계를 맺어왔다. 다만 현재까지 출마 여부는 확정하지 않은 것으로 전해졌다.

지역 체육계에서는 이 회장의 거취가 확정되는 시기를 전후해 선거 판세도 빠르게 정리될 것으로 보고 있다. 이 회장이 3연임에 나설 경우 현직 프리미엄을 앞세운 수성전과 새로운 후보들의 도전이 맞붙게 된다. 불출마할 경우에는 오 부회장을 비롯한 후보군의 경쟁이 한층 빨라질 것으로 보인다.

이번 선거에서는 전문체육과 생활체육의 균형 발전을 비롯해 종목단체 지원·전국체전 경쟁력 강화·체육인 처우 개선·지방체육회의 재정 안정성 등이 주요 현안으로 부각될 전망이다.

민선 체육회 체제가 자리를 잡아가면서 대전 체육계가 기존 이승찬호 운영의 연속성에 무게를 둘지 새로운 리더십을 선택할지도 관심사다. 이 과정에서 전국 체육계와 국제 스포츠 무대에서 활동해온 오 부회장이 어떤 비전과 정책을 제시하느냐가 선거 판세에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다.

지역 체육계 한 관계자는 "아직 공식 선거운동 단계는 아니지만 현직 회장의 출마 여부만 정리되면 전체적인 선거 판세도 한층 뚜렷해질 것"이라며 "차기 회장은 대전 체육계의 현안을 제대로 짚고 종목단체와 현장 체육인의 목소리를 두루 아우르면서 지역 체육 발전을 위해 적극적으로 뛰어줄 수 있는 인물이어야 할 것"이라고 내다봤다.

대전시체육회장 선거일까지는 25일 기준 113일이 남았다. 선거 일정이 11월 말부터 본궤도에 오르는 만큼 이 회장의 거취와 오 부회장의 출마 여부가 향후 후보군 재편의 핵심 변수가 될 것으로 보인다.

한편 오는 12월 16일 실시되는 대전시체육회장 선거일 공고는 11월 24일이다. 11월 28일부터 30일까지 선거인명부 작성·통지 등이 진행된다. 후보자 등록은 12월 3일부터 4일까지다.

gyun507@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동