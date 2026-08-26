동해소방서, '자동소화설비' 화재 초기 진압

AI 핵심 요약beta
- 동해시 청운1길 당구장서 25일 화재가 났다
- 스프링클러가 즉시 작동해 초기 진화를 도왔다
- 비번 소방관이 방수 정지해 추가 피해를 막았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 지난 25일 동해시 청운1길의 한 건물 4층 당구장에서 화재가 발생했다. 이날 화재는 스프링클러가 정상 작동해 초기 소화와 연소 확대 방지에 기여했다.
26일 동해소방서에 따르면 당시 건물 내 화재경보기가 작동했다는 신고가 접수됐으며 화재 발생 직후 스프링클러가 활성화돼 소방대가 도착하기 전 불길을 효과적으로 잠재웠다.
특히 이번 사건은 초기 단계에서 스프링클러가 신속하게 작동하면서 화재가 주변으로 번지는 것을 막아 피해를 최소화한 사례다.
현장에 있었던 비번 소방관, 태백소방서 소속 우희명 소방장은 스프링클러가 작동해 화재가 진화된 사실을 확인한 후에도 소화수가 계속 방출되자 설비를 조작해 방수를 정지시키는 등 추가 피해를 방지했다.
이어 북삼119안전센터 대원들이 현장에 도착해 화재 진압 상태 및 잔불, 재발화 위험 여부를 점검하고 안전조치를 실시했다.
동해소방서 강윤혁 서장은 "이번 화재는 스프링클러가 초기에 정상적으로 작동해 자칫 확대될 수 있었던 피해를 막은 사례"라며 "화재는 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼 스프링클러와 같은 소방시설의 정기적인 점검과 유지·관리가 필요하다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com