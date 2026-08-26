전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

金·吳 2차 회동에도 용산공원 평행선 여전…'대안부지'로 방향 트나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김윤덕 장관과 오세훈 시장이 26일 서울 주택공급 방안을 논의했다.
  • 용산공원 주택 공급은 입장차를 좁히지 못했다.
  • 국토부는 탄천물재생센터 등 대체부지를 검토하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김윤덕 국토 장관 "꼭 용산공원이어야 하는 것 아냐"
탄천물재생센터 새 카드로…대체부지 검토 확대 전망

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 엿새 만에 다시 만나 서울 주택공급 방안을 논의했지만 용산공원 내 주택 공급을 둘러싼 입장차는 좁히지 못했다. 다만 국토부가 용산공원을 반드시 활용해야 한다는 입장은 아니라는 점을 재확인하고 서울시가 제안한 탄천물재생센터 등 대체부지 검토에 나서기로 하면서 양측 협의의 무게중심이 이동할지 관심이 쏠린다.

용산공원은 공론화부터 용산공원특별법 개정, 서울시·용산구 협조까지 거쳐야 하는 만큼 단기간 공급 카드로 활용하기 쉽지 않다. 반면 탄천물재생센터를 비롯한 서울시 제안 부지가 실제 주택 공급이 가능한 것으로 판단될 경우 용산공원 문제는 중장기 논의로 남겨두고 대체부지와 정비사업 등을 통해 공급 물량을 확보하는 절충안이 힘을 받을 것으로 전망된다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 김윤덕 "꼭 용산공원이어야 하는 것 아냐"

26일 업계에 따르면 용산공원 주택 공급을 둘러싼 국토부와 서울시의 입장차가 이어지면서 양측의 서울 주택공급 협의는 탄천물재생센터 등 대체부지 발굴로 무게중심이 옮겨갈 것으로 관측된다.

김 장관과 오 시장은 이날 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 만나 용산공원과 대체부지, 민간 정비사업 등 서울 주택공급 현안을 논의했다. 지난 20일 첫 회동 이후 6일 만의 만남이지만 용산공원에 대한 양측의 견해는 그대로 유지됐다. 다만 서울시가 새로운 후보지를 제안하고 국토부가 검토 의사를 밝히면서 공급 협의가 용산공원 찬반을 넘어 대체부지 발굴로 확대될 것으로 보인다.

용산공원을 둘러싼 양측의 간극은 이번 회동에서도 뚜렷했다. 국토부는 공원 전체를 개발하는 것이 아니라 과거 미군 장교 숙소나 병원 등 이미 개발됐거나 훼손된 제한적인 지역을 활용해 청년·신혼부부 주택을 공급하는 방안을 공론화해보자는 입장이다.

반면 오 시장은 용산공원에 주택을 공급하는 것 자체에 원칙적으로 반대하는 입장을 유지했다. 김 장관도 회동 이후 양측의 견해가 같아진 것은 아니라며 용산공원을 두고 합의 단계까지 나아가지는 못했다고 설명했다. 다만 국토부가 용산공원을 반드시 주택 공급지로 고집하는 것은 아니라는 점도 분명히 했다.

김 장관은 서울 시내에서 청년과 신혼부부에게 공급할 수 있는 부지를 적극적으로 찾는 과정에서 용산공원 역시 하나의 후보로 검토된 것이라고 설명했다. 용산공원의 녹지 기능을 유지해야 한다는 원칙에는 동의하면서도 주택난을 고려해 훼손된 일부 지역의 활용 가능성을 공론화해보겠다는 취지다.

실제 용산공원을 공급부지로 활용하기까지는 넘어야 할 절차도 많다. 정부가 공론화를 거쳐 공급 필요성에 대한 공감대를 확보하더라도 현행 용산공원특별법을 개정해야 할 수 있고 서울시와 용산구 등 지방정부 협조도 필요하다. 다음 달 발표 예정인 7만3000가구 규모 공급계획에도 용산공원은 애초부터 포함되지 않았다는 게 김 장관의 설명이다.

이에 따라 용산공원은 당장 공급물량을 확보하기 위한 카드라기보다는 장기간 공론화를 거쳐 결론을 내야 할 중장기 과제로 남을 가능성이 커졌다.

◆ 탄천물재생센터 새 카드로…대체부지서 접점 찾을까

대신 이번 회동에서는 탄천물재생센터가 새로운 공급 후보지로 떠올랐다. 오 시장이 탄천물재생센터의 주택 활용 가능성을 검토해달라고 제안했고 김 장관도 서울시로부터 관련 자료를 받아 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

김 장관은 아직 구체적인 합의에 이르기에는 미진한 부분이 있다면서도 탄천물재생센터에 대해서는 서울시가 관련 자료를 제공하면 이를 토대로 주택 공급 가능성을 분석하겠다는 입장이다. 현재 국토부가 부지와 관련한 자료를 갖고 있지 않은 만큼 공급 가능성을 미리 단정하기보다는 입지와 사업 여건을 확인한 뒤 판단하겠다는 것이다.

서울시는 탄천물재생센터 외에도 비교적 작은 규모의 다른 후보지들을 국토부에 제안한 것으로 전해졌다. 김 장관 역시 나머지 부지에 대해서도 자료에 근거한 조사를 거친 뒤 주택 공급 가능성을 판단할 수 있다는 입장을 보였다.

이처럼 서울시가 대체 후보지를 잇따라 제시하면서 향후 협의에서는 용산공원 자체보다 추가 공급 부지를 발굴하는 작업이 본격화될 전망이다. 앞서 서울시는 용산공원 주변의 캠프킴과 경리단 부지, 외교부 주차장, 후암동 한국은행 생활관 등을 대안으로 제시했다. 업계에서는 캠프킴 약 2500가구, 경리단 최대 1500가구, 외교부 주차장과 한국은행 생활관에 각각 150가구 안팎 등 모두 4300가구가량의 공급 여력이 있을 것으로 보고 있다.

다만 용산공원 주변 부지만으로 서울의 공급 부족을 해소하기에는 규모가 제한적인 만큼 후보지 발굴 범위도 용산 일대에서 서울 전역으로 넓어질 가능성이 있다. 이번에 탄천물재생센터가 추가로 협의 테이블에 오른 것도 이런 흐름의 연장선으로 풀이된다. 서울시가 앞으로도 활용 가능한 국공유지나 이전·복합개발이 가능한 시설 부지를 추가로 제안할 경우 국토부와의 협의 대상도 계속 늘어날 것으로 보인다.

국토부가 공급 확대를 위해 제안되는 부지를 적극적으로 검토하겠다는 입장을 보이고 있다는 점도 대체부지 발굴에 속도를 낼 수 있는 요인이다. 김 장관은 장관 취임 이후 여러 곳에서 주택 공급 후보지를 제안받고 있으며 국토부가 직접 공급 확대를 추진하는 만큼 이를 적극적으로 살펴보고 있다는 취지로 설명했다. 결국 용산공원에서 접점을 찾지 못하더라도 서울시가 사업성이 있는 후보지를 내놓고 국토부가 공급 가능성을 검증하는 방식으로 서울 주택공급 협의가 이어질 가능성이 크다.

업계 관계자는 "중요한 건 서울에 주택을 공급한다는 데 국토부와 서울시가 같은 생각을 갖고 있다는 것"이라면서 "용산공원을 둘러싼 입장차가 당장 좁혀지지 않더라도 대체부지 발굴과 정비사업 활성화 등 다른 공급 수단에서 접점을 찾는다면 협의는 충분히 진전될 수 있다"고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동