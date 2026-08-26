金·吳 2차 회동에도 용산공원 평행선 여전…'대안부지'로 방향 트나

김윤덕 국토 장관 "꼭 용산공원이어야 하는 것 아냐"

탄천물재생센터 새 카드로…대체부지 검토 확대 전망

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 엿새 만에 다시 만나 서울 주택공급 방안을 논의했지만 용산공원 내 주택 공급을 둘러싼 입장차는 좁히지 못했다. 다만 국토부가 용산공원을 반드시 활용해야 한다는 입장은 아니라는 점을 재확인하고 서울시가 제안한 탄천물재생센터 등 대체부지 검토에 나서기로 하면서 양측 협의의 무게중심이 이동할지 관심이 쏠린다.

용산공원은 공론화부터 용산공원특별법 개정, 서울시·용산구 협조까지 거쳐야 하는 만큼 단기간 공급 카드로 활용하기 쉽지 않다. 반면 탄천물재생센터를 비롯한 서울시 제안 부지가 실제 주택 공급이 가능한 것으로 판단될 경우 용산공원 문제는 중장기 논의로 남겨두고 대체부지와 정비사업 등을 통해 공급 물량을 확보하는 절충안이 힘을 받을 것으로 전망된다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 김윤덕 "꼭 용산공원이어야 하는 것 아냐"

26일 업계에 따르면 용산공원 주택 공급을 둘러싼 국토부와 서울시의 입장차가 이어지면서 양측의 서울 주택공급 협의는 탄천물재생센터 등 대체부지 발굴로 무게중심이 옮겨갈 것으로 관측된다.

김 장관과 오 시장은 이날 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 만나 용산공원과 대체부지, 민간 정비사업 등 서울 주택공급 현안을 논의했다. 지난 20일 첫 회동 이후 6일 만의 만남이지만 용산공원에 대한 양측의 견해는 그대로 유지됐다. 다만 서울시가 새로운 후보지를 제안하고 국토부가 검토 의사를 밝히면서 공급 협의가 용산공원 찬반을 넘어 대체부지 발굴로 확대될 것으로 보인다.

용산공원을 둘러싼 양측의 간극은 이번 회동에서도 뚜렷했다. 국토부는 공원 전체를 개발하는 것이 아니라 과거 미군 장교 숙소나 병원 등 이미 개발됐거나 훼손된 제한적인 지역을 활용해 청년·신혼부부 주택을 공급하는 방안을 공론화해보자는 입장이다.

반면 오 시장은 용산공원에 주택을 공급하는 것 자체에 원칙적으로 반대하는 입장을 유지했다. 김 장관도 회동 이후 양측의 견해가 같아진 것은 아니라며 용산공원을 두고 합의 단계까지 나아가지는 못했다고 설명했다. 다만 국토부가 용산공원을 반드시 주택 공급지로 고집하는 것은 아니라는 점도 분명히 했다.

김 장관은 서울 시내에서 청년과 신혼부부에게 공급할 수 있는 부지를 적극적으로 찾는 과정에서 용산공원 역시 하나의 후보로 검토된 것이라고 설명했다. 용산공원의 녹지 기능을 유지해야 한다는 원칙에는 동의하면서도 주택난을 고려해 훼손된 일부 지역의 활용 가능성을 공론화해보겠다는 취지다.

실제 용산공원을 공급부지로 활용하기까지는 넘어야 할 절차도 많다. 정부가 공론화를 거쳐 공급 필요성에 대한 공감대를 확보하더라도 현행 용산공원특별법을 개정해야 할 수 있고 서울시와 용산구 등 지방정부 협조도 필요하다. 다음 달 발표 예정인 7만3000가구 규모 공급계획에도 용산공원은 애초부터 포함되지 않았다는 게 김 장관의 설명이다.

이에 따라 용산공원은 당장 공급물량을 확보하기 위한 카드라기보다는 장기간 공론화를 거쳐 결론을 내야 할 중장기 과제로 남을 가능성이 커졌다.

◆ 탄천물재생센터 새 카드로…대체부지서 접점 찾을까

대신 이번 회동에서는 탄천물재생센터가 새로운 공급 후보지로 떠올랐다. 오 시장이 탄천물재생센터의 주택 활용 가능성을 검토해달라고 제안했고 김 장관도 서울시로부터 관련 자료를 받아 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

김 장관은 아직 구체적인 합의에 이르기에는 미진한 부분이 있다면서도 탄천물재생센터에 대해서는 서울시가 관련 자료를 제공하면 이를 토대로 주택 공급 가능성을 분석하겠다는 입장이다. 현재 국토부가 부지와 관련한 자료를 갖고 있지 않은 만큼 공급 가능성을 미리 단정하기보다는 입지와 사업 여건을 확인한 뒤 판단하겠다는 것이다.

서울시는 탄천물재생센터 외에도 비교적 작은 규모의 다른 후보지들을 국토부에 제안한 것으로 전해졌다. 김 장관 역시 나머지 부지에 대해서도 자료에 근거한 조사를 거친 뒤 주택 공급 가능성을 판단할 수 있다는 입장을 보였다.

이처럼 서울시가 대체 후보지를 잇따라 제시하면서 향후 협의에서는 용산공원 자체보다 추가 공급 부지를 발굴하는 작업이 본격화될 전망이다. 앞서 서울시는 용산공원 주변의 캠프킴과 경리단 부지, 외교부 주차장, 후암동 한국은행 생활관 등을 대안으로 제시했다. 업계에서는 캠프킴 약 2500가구, 경리단 최대 1500가구, 외교부 주차장과 한국은행 생활관에 각각 150가구 안팎 등 모두 4300가구가량의 공급 여력이 있을 것으로 보고 있다.

다만 용산공원 주변 부지만으로 서울의 공급 부족을 해소하기에는 규모가 제한적인 만큼 후보지 발굴 범위도 용산 일대에서 서울 전역으로 넓어질 가능성이 있다. 이번에 탄천물재생센터가 추가로 협의 테이블에 오른 것도 이런 흐름의 연장선으로 풀이된다. 서울시가 앞으로도 활용 가능한 국공유지나 이전·복합개발이 가능한 시설 부지를 추가로 제안할 경우 국토부와의 협의 대상도 계속 늘어날 것으로 보인다.

국토부가 공급 확대를 위해 제안되는 부지를 적극적으로 검토하겠다는 입장을 보이고 있다는 점도 대체부지 발굴에 속도를 낼 수 있는 요인이다. 김 장관은 장관 취임 이후 여러 곳에서 주택 공급 후보지를 제안받고 있으며 국토부가 직접 공급 확대를 추진하는 만큼 이를 적극적으로 살펴보고 있다는 취지로 설명했다. 결국 용산공원에서 접점을 찾지 못하더라도 서울시가 사업성이 있는 후보지를 내놓고 국토부가 공급 가능성을 검증하는 방식으로 서울 주택공급 협의가 이어질 가능성이 크다.

업계 관계자는 "중요한 건 서울에 주택을 공급한다는 데 국토부와 서울시가 같은 생각을 갖고 있다는 것"이라면서 "용산공원을 둘러싼 입장차가 당장 좁혀지지 않더라도 대체부지 발굴과 정비사업 활성화 등 다른 공급 수단에서 접점을 찾는다면 협의는 충분히 진전될 수 있다"고 말했다.

min72@newspim.com