파우 요치, '한국관광 명예홍보대사' 발탁…한·태 잇는 K팝 아이콘

AI 핵심 요약beta
- 파우 요치가 22일 태국서 한국관광 명예홍보대사에 위촉됐다
- 태국 출신 요치가 한국과 태국 잇는 문화 가교로 주목받았다
- 요치는 제주도 추천하며 태국 맞춤 한국관광 홍보에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 파우(POW) 리더 요치가 한국관광공사가 선정한 '한국관광 명예홍보대사'로 발탁되며 한국과 태국을 잇는 문화 가교로 활약에 나선다.
요치는 지난 22일 태국 방콕 센트럴월드에서 열린 '러브 코리아 2026: 코리아 웰컴즈 유!'에서 한국관광공사 '한국관광 명예홍보대사'로 위촉됐다.
이번 위촉은 태국 출신인 요치가 한국을 기반으로 K팝 아이돌로 활동하며 양국에서 영향력을 넓혀온 행보가 인정받았다는 점에서 의미를 더한다. 태국 문화에 대한 이해는 물론 한국에서 생활하며 직접 경험한 일상까지, 태국 대중에게 보다 현실적이고 친근한 시선으로 한국의 매력을 전달할 수 있는 적임자로 기대를 모은다.
요치는 그룹 파우(POW)로 데뷔한 후 한국과 태국을 비롯한 여러 국가를 오가며 글로벌 활동을 이어왔다. K팝 아이돌로 한국에서 활동하면서도 태국에서는 음악뿐 아니라 연기 등 다양한 분야에서 존재감을 드러내왔다. 양국 모두를 자신의 활동 무대로 삼아온 시간이 이번 명예홍보대사 위촉이라는 결실을 맺게 됐다.
위촉식에서 요치는 태국 팬들에게 추천하고 싶은 여행지 중 하나로 제주도를 꼽으며, "제주의 소박하고 편안한 분위기가 좋았다. 모두가 제주도에 꼭 한 번 가보셨으면 좋겠다. 정말 힐링이 되는 곳"이라고 밝혔다. 이어 그는 "실제로 한국에서 생활하고 있기 때문에 제가 보는 한국의 모습을 통해 모두가 한국을 더 가까이 느낄 수 있으면 좋겠다"는 바람을 전했다.
요치는 한국관광명예홍보대사 위촉을 계기로 태국 현지의 감성과 트렌드를 반영한 태국 시장 특화 한국관광 홍보 영상의 모델로 나선다. 이를 통해 태국 팬들에게 한국관광의 매력을 친근하게 소개할 예정이다. 그는 '한국을 소개하는 태국 스타'이자 '태국에 뿌리를 둔 K팝 아티스트'라는 두 정체성을 자연스럽게 드러내며 태국 젊은 세대에게 한국을 보다 가깝게 만드는 연결고리로 활약할 전망이다.
moonddo00@newspim.com