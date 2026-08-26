우리금융, '우리WON 청년 IT 아카데미' 출범

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 25일 우리WON 청년 IT 아카데미를 출범했다
- 청년 60명에 금융 IT 실무교육 600시간을 지원한다
- 4개월간 멘토링·체험 제공하고 장학금도 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 25일 서울 중구 본점에서 '우리WON 청년 IT 아카데미'를 출범했다고 26일 밝혔다.
고용노동부 'K-뉴딜 아카데미' 사업의 일환으로 마련된 '우리WON 청년 IT 아카데미'는 청년 60명을 대상으로 600시간의 금융 IT 실무 교육을 제공해 취업을 지원하는 프로그램이다.
25일 열린 발대식에는 박제성 우리금융지주 경영지원부문장과 임영미 고용노동부 고용정책실장, 그리고 서류 및 면접 전형을 통과한 교육생 60명이 참석했다.
이번 교육은 8월 25일부터 12월 11일까지 약 4개월간 운영되며, 디지털 직무 역량 개발 416시간과 금융업 이해 과정 184시간으로 구성된다. ▲우리은행 ▲우리카드 ▲우리투자증권 등 8개 계열사가 참여해 현직자 멘토링과 현장 체험을 제공하며 'AX(인공지능 전환) 해커톤'을 통해 AI 활용 금융 현장 과제 해결 프로세스를 실습한다.
아울러 참가자 전원에게 지급되는 정부 지원금(월 30만원)과 별도로, 우리금융미래재단이 자립준비청년 등 취약계층 참가자에게 매월 70만 원을 추가 지원해 월 최대 100만원의 장학금을 지급할 계획이다.
박제성 우리금융지주 경영지원부문장은 "청년들이 금융 IT 역량을 갖추는 계기가 되길 바란다"며 "수료 이후에도 금융 AI 전문가 성장과 자립을 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com