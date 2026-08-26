NH농협금융, 소비자보호 우수사례 확산…취약계층 보호 강화

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융이 25일 제3차 협의회를 열고 성과를 공유했다.
- 상반기 거버넌스 점검서 정책 소통 강화 우수사례로 꼽혔다.
- 하반기 고령·디지털 취약계층 보호와 사기 대응을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협금융이 지난 25일 '2026년 제3차 금융소비자보호 협의회'를 열고 상반기 추진 성과와 하반기 계획을 공유했다고 26일 밝혔다.
농협금융은 정기 협의회를 개최해 금융당국의 정책 방향과 주요 현안을 공유하고, 계열사 간 공동 대응 방안과 우수사례 확산을 추진해 왔다. 이러한 노력은 올해 상반기 금융감독원의 '금융소비자보호 거버넌스 모범관행 이행현황 점검'에서 정책 소통 강화 우수사례로 꼽혔다.
이번 협의회에서는 상반기 성과 점검과 함께 금융취약계층 제도 개선, 금융사기 피해 예방 모니터링 결과 및 하반기 추진 계획이 논의됐다.
농협금융지주는 논의 결과를 바탕으로 하반기 고령·디지털 취약계층 보호와 신종 금융사기 대응을 핵심 과제로 삼아 예방 활동을 강화한다. 이어 현장에서 추진 중인 계열사별 소비자보호 우수사례를 검토하고 그룹 차원의 확산 방안을 모색했다.
NH농협손해보험은 AI와 디지털 기술을 접목해 위험 요인을 관리하고 업무 효율성을 높인 선제적 소비자보호 체계 구축 사례를 발표했다.
NH농협캐피탈은 '청년동행 금융교실'과 연계해 청년층 대상 보이스피싱 주요 수법 및 피해 예방 요령을 안내한 교육 사례를 소개했다.
윤기태 NH농협금융지주 금융소비자보호총괄책임자는 "협의회를 통해 주요 이슈를 적시에 공유하고 계열사 간 협업을 이어왔다"며 "협의회 기능을 강화해 그룹 소비자보호 역량을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com