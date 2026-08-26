신한은행, 고금리 가계대출 금리 인하 1년 연장

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 26일 고금리 가계대출 금리 인하를 1년 연장했다
- 8% 초과 대출을 9.8%로 낮춰 이자 부담을 덜어주기로 했다
- 지원 대상은 2만8411건, 잔액은 약 3114억원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 고금리 가계대출 차주의 금융비용 부담을 완화하기 위해 추진해 온 가계대출 금리 인하 지원을 1년간 연장한다고 밝혔다.
이 지원은 신한금융그룹이 고객의 자립과 자산 증대를 목적으로 지난해 시작한 상생금융 사업인 '헬프업 & 밸류업 프로젝트'의 일환이다.
신한은행은 지난해 7월 18일부터 1년간 9.8%를 초과하는 가계대출 금리를 9.8%로 일괄 하향 조정해 이자 부담을 경감해 왔다. 이번 연장 결정으로 고금리 가계대출 이용 고객에 대한 금융 지원 조치가 이어진다.
지원 대상은 2026년 7월 기준 9.8% 초과 금리가 적용되는 가계대출 차주 중 대출 잔여 만기가 3개월 이상 남아 있는 고객이다. 대상자의 대출금리는 별도 신청 절차 없이 9.8%로 하향 적용된다.
지원 기간은 해당 대출의 만기일까지이며, 잔여 만기가 1년을 초과하더라도 최대 1년까지 지원한다. 대상 규모는 총 2만8411건, 대출잔액 기준 약 3114억 원으로 집계됐다. 지원 기간 중 연체가 발생하면 기존 대출이자와 연체이자를 부담해야 한다.
신한은행 관계자는 "고금리 가계대출 고객의 이자 부담을 지속적으로 낮추고자 지원 연장을 결정했다"며 "앞으로도 실질적인 포용금융 지원책을 이어가겠다"고 말했다.
한편 신한은행은 지난 21일 중저신용자의 금융 접근성을 제고하기 위해 '슈퍼SOL중금리대출'을 선보였다. 외부 신용평점 하위 50% 고객을 대상으로 최대 2000만 원까지 대출을 지원하며, 서민 대안신용평가모형을 적용해 금융거래 이력이 부족한 차주까지 대출 대상을 확대했다.
eoyn2@newspim.com