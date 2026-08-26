전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

이수득 육군 8사단장 직무배제…취사병·초임하사 잇단 사망에 지휘책임

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 육군이 26일 이수득 8사단장을 직무배제했다.
  • 작년 취사병 열사병 사망과 여군 하사 사망이 영향을 미쳤다.
  • 육군은 지휘·관리 소홀 조사와 부대 진단을 진행 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

육군 "지휘·관리 및 조치 소홀 조사"… 7군단 부군단장이 직무대리
지난 19일 관사서 초임 여군 하사 사망… "고충처리 후속 조치 미흡"
폭염 속 9.13㎞ 달리다 취사병 사망… 사단장은 검찰 송치
전략사령관·1군단장도 직무배제… 핵심 부대 지휘 공백 우려

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이수득 육군 8사단장이 직무배제된 것으로 26일 확인됐다. 지난해 사단 주최 달리기 행사에 참가한 취사병이 열사병으로 숨진 사건, 그리고 최근 소속 초임 여군 하사 사망 사건이 발생하면서 부대 관리 문제가 영향을 미친 것으로 전해졌다.

군 관계자에 따르면, 육군은 25일 이 사단장에 대한 인사 조치를 단행했다. 육군은 "부대 지휘와 관리·조치 소홀에 대한 조사, 향후 객관적인 부대 진단 등을 고려해 8사단장을 직무배제했다"고 밝혔다.

8사단장 직무는 양윤철 7군단 부군단장(준장)이 대리한다. 이 사단장은 학사장교 23기로 임관했다. 이 사단장 직무배제에는 지난 19일 8사단 소속 여군 하사가 경기 양주시 군 관사에서 숨진 사건도 영향을 준 것으로 알려졌다.

군 소식통은 "숨진 하사가 생전 고충 처리를 요청했으나, 이와 관련한 후속 조치가 충분히 이뤄지지 않았던 것으로 안다"고 했다. 군 당국은 사망 경위와 부대의 고충 처리 절차 이행 여부 등을 조사 중인 것으로 전해졌다.

2024년 이수득 당시 육군 8사단장이 '영천대첩' 전승기념행사에서 분향한 뒤 경례하고 있다. [사진=육군 8사단] 2026.08.26 gomsi@newspim.com

군 안팎에서는 지난해 취사병 사망 사고 이후에도 부대 관리 체계의 문제점이 개선되지 않았다는 지적이 나온다. 한 군 소식통은 "사망 사고 외에도 부대 내 잡음이 적지 않았다"며 "보다 이른 시점에 지휘 책임을 물었더라면 최근 사건을 예방할 여지가 있었던 것 아니냐"고 했다.

8사단에서는 지난해 9월 사단 주최 달리기 대회에 참가한 입대 4개월차 일병(취사병)이 열사병으로 숨졌다. 당시 참가자들은 최고기온이 31도를 웃도는 날씨에 9.13㎞를 달려야 했던 것으로 알려졌다.

이 행사는 6·25전쟁 당시 8사단의 대표적 승전 전투인 '영천대첩'을 기념하기 위해 마련됐다. 이 사단장이 행사 개최를 지시했고, 사단은 예하 부대별 참가율과 완주율에 따라 포상 방침을 세운 것으로 전해졌다. 이에 따라 대회 참여가 사실상 강제됐다는 지적이 제기됐다.

이 사단장은 이 사건과 관련해 업무상 과실치사 혐의로 경찰 조사를 받은 뒤 검찰에 불구속 송치된 상태다. 사망 사고 당시의 안전관리 조치와 지휘 책임 여부는 향후 수사와 군 내부 조사에서 추가로 규명될 전망이다.

8사단장까지 직무배제되면서 육군 핵심 부대의 지휘 공백 우려도 커지고 있다. 8사단은 유사시 북진 작전의 주요 전력으로 꼽힌다.

북한 핵·미사일 위협 대응을 담당하는 전략사령부와 수도권 방어의 핵심인 육군 1군단도 지휘관 직무배제 상태다. 박재열 전략사령관(중장)은 12·3 비상계엄 당시 지구계엄사령부 구성 등에 관여한 혐의로 지난 14일 2차 종합특검에 의해 불구속 기소된 뒤, 국방부 지시로 최근 직무배제됐다. 박 사령관의 직무배제 사실은 25일 알려졌다.

앞서 한기성 1군단장은 최전방 부대의 '빈총 경계' 논란과 미군 무인기 오인·보고 누락 사건 등에 대한 점검과 조사가 진행되는 가운데 지난 3일부로 직무배제됐다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동