여수시, 인구 26만명선 붕괴 위기에 정책 전면 재점검

AI 핵심 요약beta
- 여수시가 26일 인구감소 대응책을 전면 재점검했다
- 7월 말 인구는 26만190명으로 4911명 줄었다
- 159개 사업 점검해 정주여건 개선에 나서기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 여수시는 인구 감소세가 이어지자 청년 유출 등 원인을 분석하고 159개 인구정책 사업을 전면 재점검하는 등 정주 여건 개선에 행정력을 집중한다고 26일 밝혔다.
행정안전부 주민등록인구 현황에 따르면 7월 말 여수시 인구는 26만190명으로 지난해 같은 기간보다 4911명 감소했다.
시 자체 집계에서도 지난 20일 기준 26만22명으로 나타나 감소세가 이어질 경우 8월 말 26만명선 붕괴가 예상된다.
중심 정책만으로는 한계가 있다고 보고 일자리와 주거, 교육, 의료, 생활환경을 아우르는 종합 정주전략으로 정책 방향을 전환한다.
우선 2026년 인구정책 시행계획에 포함된 159개 사업의 성과와 달성률을 긴급 점검하고 청년 정착과 가족 유입 등 실제 인구 변화로 이어졌는지를 살필 계획이다. 여수시는 올해 2230억 원을 투입해 159개 인구정책 사업을 추진하고 있다.
주요 정책에는 사전·사후 인구영향평가를 확대 적용하며 부시장을 단장으로 하는 인구감소 대응 태스크포스(TF)도 강화한다.
서영학 여수시장은 "인구문제는 전 부서가 함께 풀어야 할 핵심 현안"이라며 "시민이 체감할 수 있는 정주 여건 개선에 총력을 기울이겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com