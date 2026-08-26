장수 한우지방공사, 아시아 6개국과 한우 개량·번식기술 공유

AI 핵심 요약beta
- 장수한우지방공사와 전북대가 26일 국제워크숍을 열었다.
- 6개국 축산공무원 30여 명이 한우 개량·번식기술을 배웠다.
- 유전체·수정란·사료기술로 K-축산 협력 확대를 모색했다.
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유전체 선발·인공수정·TMF 사료 생산 등 현장형 기술교육
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수한우지방공사와 전북대학교는 25~26일 장수군 일원에서 아시아 각국 축산 현장에 적용할 수 있는 한우 개량·번식기술을 공유하는 국제워크숍을 진행했다고 26일 밝혔다.
이번 워크숍은 제한된 국토와 자원 여건에서 가축개량과 번식기술을 통해 생산성을 높여온 한국의 경험을 공유하고 K-축산 기술패키지와 후속 협력사업을 발굴하기 위해 마련됐다.
행사에는 농촌진흥청과 전북대학교 축산산업 기술연수 과정에 초청된 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 몽골, 네팔, 파키스탄 등 6개국 축산직 공무원 30여 명이 참여했다.
25일에는 유전체 정보를 활용한 우수 유전능력 보유 개체의 조기 선발과 생산성·번식효율 향상을 위한 현장 적용사례를 공유했다.
특히 ㈜이티바이오텍은 OPU(난포란 채취)와 체외수정란 생산·이식기술을 활용한 우수 유전자원 증식과 민간 씨수소 선발 사례를 소개했다.
참가자들은 선발축과 후보축을 직접 관찰하며 혈통·표현형·유전체 정보가 실제 개량 의사결정에 활용되는 과정을 익혔다. 수정란 생산·이식 과정과 품질·위생관리, 기록·추적체계 등 기술 도입에 필요한 실무조건도 살펴봤다.
26일에는 인공수정을 통한 우수 유전자원 증식과 축군 구성 현장 체험이 진행됐다. 참가자들은 발정 관찰, 정액 취급, 수정 적기 판단, 임신 진단과 재수정 관리, 암소별 계획교배, 근친교배 방지 등 수태율과 유전적 개량 효과를 높이는 핵심기술을 실습했다.
이어 장수한우지방공사 사료 생산 현장을 찾아 농산부산물을 활용한 저비용 TMF 사료 생산을 체험했다. 지역 부산물의 영양가·안전성 평가부터 배합·발효·품질관리, 원료비 절감과 자원순환 효과 등을 확인하고 자국에서 활용할 수 있는 사료자원도 검토했다.
전북대학교 관계자는 "이번 교육은 강의실에서 배운 지식을 실제 개량·번식·사료 현장과 연결하는 심화 과정"이라며 "6개국 연수생들이 귀국 후 정책과 실증사업을 설계할 수 있도록 국가별 실행계획을 도출하고 후속 ODA, 공동연구, 기업협력으로 연계하겠다"고 말했다.
장수한우지방공사 관계자는 "장수가 축적해 온 지역 단위 한우 개량·번식 및 사료생산 경험을 국제사회와 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "한국의 정액·수정란, 유전체 분석, 사료·기자재와 스마트축산 기업이 아시아 파트너와 함께 진출하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
장수한우지방공사는 한우산업 분야 최초 지방공기업으로 유전자원 관리, 개량·번식, 사양관리, 섬유질배합사료 생산 등을 연계하며 지역 한우산업 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다. 우수 유전자원과 첨단 번식기술, 지역 사료자원 및 브랜드를 연계해 지속가능한 한우산업을 지역 성장동력으로 육성하고 있다.
gojongwin@newspim.com