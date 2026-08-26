전북교육청, 4조8471억원 추경 편성…AI·진로교육 등 공약사업 반영

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 26일 4조8471억원 추경안을 제출했다.
- 공약사업·교육환경 개선에 642억원을 편성했다.
- 추경안은 9월 3일 도의회 심의 뒤 확정된다.
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학교시설 개선 258억원·시설기금 683억원 편성…9월 도의회 심의
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 기정예산보다 1415억원(3.0%) 늘어난 4조8471억원 규모의 '2026년도 제2회 추가경정예산안'을 편성해 전북특별자치도의회에 제출했다고 26일 밝혔다.
이번 추경은 새로운 교육 비전과 공약사업 추진, 특별교부금 사업, 인건비와 학교 신설 등 필수 경비를 반영하는 데 중점을 뒀다. 도교육청은 연내 집행이 가능한 사업과 하반기 추진이 필요한 사업 위주로 예산을 편성했다.
공약사업과 교육정책 실행 기반 마련에는 258억원을 편성했다. 주요 사업은 진로진학교육원 설립 80억원, 직업계고 재구조화 48억원, 학생회실 및 학교자치 복합공간 조성 18억원, AI 기반 에듀테크 플랫폼 지원 13억원, 학교폭력 대응 지원 7억원 등이다.
학생의 배움과 성장을 지원하는 교육사업에는 126억원을 반영했다. 늘봄맞춤형 프로그램 운영과 학교체육시설 관리, 미래형 학교환경 구축, 특수교육 교재·교구 지원, 융합교육(STEAM), 교육협력사업 등을 추진한다.
안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해서는 258억원을 편성했다. 유아 숲생태놀이체험장 조성과 직업교육 여건 개선, 학교시설 환경개선, 급식시설 확충 등에 투입할 예정이다.
이와 함께 학교 신설과 인건비 등 필수·의무적 경비 90억원을 반영하고 향후 대규모 교육시설 투자에 대비하기 위해 시설기금 전출금 683억원도 편성했다.
천호성 교육감은 "이번 추경은 새로운 교육 비전과 공약을 실행하기 위한 첫걸음"이라며 "학생과 학교 현장에서 변화를 체감할 수 있는 사업을 중심으로 재정을 편성하고 교육시설 투자도 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
이번 추경예산안은 오는 9월 3일 개회하는 제431회 전북특별자치도의회 정례회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
lbs0964@newspim.com