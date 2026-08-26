보은군, 청주공항∼보은∼김천 내륙철도 국가철도망 반영 촉구

AI 핵심 요약beta
- 보은군이 26일 청주공항∼보은∼김천 철도 반영을 촉구했다.
- 군민 110여 명은 청와대와 국회서 결의행사를 열고 건의서를 전달했다.
- 군은 교통 소외 해소와 균형발전을 위해 유치를 총력 추진한다.
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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군이 청주공항∼보은∼김천 내륙철도의 제5차 국가철도망 구축 계획 반영을 촉구하며 중앙정부와 정치권을 상대로 유치 활동에 나섰다.
보은군 철도 유치 위원회와 재경 군민회, 지역 주민 등 110여 명은 26일 청와대와 국회 의사당 일원에서 결의 행사를 열고 철도 건설의 필요성과 군민들의 유치 의지를 전달했다.
참석자들은 청와대 앞에서 기자 회견을 열고 해당 노선을 제5차 국가철도망 구축 계획에 반영할 것을 촉구했다.
이어 국회 의사당으로 이동해 결의 행사를 진행하고 국회의장과 여야 대표, 국회 국토교통위원장에게 사업 건의서를 전달하며 사업 반영과 조속한 추진을 요청했다.
청주공항∼보은∼김천 내륙철도는 청주국제공항과 보은을 거쳐 김천을 연결하는 노선으로 충북과 경북을 잇고 중부·남부 내륙의 단절된 철도망을 보완하는 광역 교통 축이다.
보은군은 노선이 구축되면 청주공항 접근성 개선과 물류·산업·관광 활성화, 국토 균형 발전에 기여할 것으로 기대하고 있다.
특히 보은은 충북에서 유일하게 철도가 지나지 않는 지역으로 군은 철도 부재가 주민 이동권은 물론 기업 유치와 물류 경쟁력, 관광 활성화, 인구 유입에도 제약이 되고 있다고 설명했다.
군은 지난 2년여간 10만 인 서명 운동과 주민 홍보, 국회 토론회 등을 추진하며 철도 유치 필요성을 알려왔다.
충북도와 청주시, 김천시도 공동 건의에 참여하며 노선 반영을 위한 협력을 이어가고 있다.
최재형 군수는 "청주공항∼보은∼김천 내륙철도는 보은의 교통 소외를 해소하는 것을 넘어 충북과 경북을 연결하고 국가철도망의 완성도를 높이는 핵심 노선"이라며 "제5차 국가철도망 구축 계획에 반영될 수 있도록 정부와 국회, 관계 기관을 상대로 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com