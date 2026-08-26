김무열, '할매' 주연 합류…'퍼스트 닥터'→'할매' 탄탄한 차기작 라인업

AI 핵심 요약beta
- 김무열이 26일 넷플릭스 시리즈 ‘할매’ 주연에 합류했다
- 그는 복수의 기획자 서연우 역을 맡아 긴장감을 더한다
- ‘참교육’ 이어 ‘퍼스트 닥터’까지 연이은 출연을 확정했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '할매'의 주연으로 합류하며 차기작에 이어 차차기작까지 탄탄한 라인업을 완성했다.
김무열은 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡아 강렬한 존재감을 발휘했다. 장르와 캐릭터를 가리지 않고 자신만의 색깔로 인물을 완성해온 김무열이 '할매'를 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 선보일 예정이다.
'할매'는 손자를 위해 복수의 총을 든 정숙자(이정은)와 그의 사냥 본능을 깨운 서연우가 범죄 조직 청화그룹을 상대로 처절한 복수를 펼치는 누아르 액션극이다. 극 중 김무열은 복수의 기획자 서연우 역을 맡는다.
서연우는 슬픔과 분노에 휩싸인 정숙자를 찾아가 손자의 사고와 청화그룹의 연관성을 밝히고, 그의 사냥 본능을 일깨우는 인물이다. 남다른 정보력과 뛰어난 판단력으로 정숙자의 복수를 돕는 동시에 어딘가 다른 의도를 품고 있는 듯한 미스터리한 면모를 지녔다.
김무열은 특유의 섬세하고 밀도 높은 연기력으로 서연우의 복합적인 면모를 그려내며 극의 긴장감을 끌어올릴 전망이다. '참교육'을 통해 글로벌 시청자들에게 강렬한 인상을 남긴 데 이어 '퍼스트 닥터', '할매'까지 연이어 작품에 합류하며 폭넓은 연기 행보를 이어가고 있다.
지난 23일 국내 첫 팬미팅을 성황리에 마친 김무열은 오랜 시간 자신을 응원해온 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 이후 대만과 일본에서도 팬미팅을 이어가며 글로벌 팬들과의 만남을 확대할 예정이다.
국내를 넘어 아시아 팬들의 관심을 받고 있는 가운데 배우로서도 새로운 작품들을 잇달아 선보이는 김무열이 '할매'에서 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 기대가 모인다.
한편 김무열이 출연을 확정한 넷플릭스 시리즈 '할매'는 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com