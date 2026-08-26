의정부을지대병원, 전문 의료진 5명 영입

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부을지대학교병원이 진료과별 전문성을 강화하고 환자들에게 한층 수준 높은 의료 서비스를 제공하기 위해 우수 의료진 5명을 영입해 다음 달부터 진료를 시작한다고 26일 밝혔다.

이날 의정부을지대병원은 ▲대장항문외과 양관모 교수 ▲소아청소년과 이하경 교수 ▲심장혈관흉부외과 임현아 교수 ▲마취통증의학과 이수지 교수 ▲병리과 조의리 교수가 새롭게 합류한다고 밝혔다.

왼쪽부터 대장항문외과 양관모, 소아청소년과 이하경, 심장혈관흉부외과 임현아, 마취통증의학과 이수지, 병리과 조의리 교수.[사진=의정부을지대학교병원]

병원 측에 따르면 이번에 영입된 의료진은 각자의 전문 분야를 중심으로 중증·다빈도 질환 진료 역량을 높이고 수술·진단 지원체계를 강화하는 데 주력할 방침이다.

양관모 교수는 대장항문외과 전문의로 대장암·직장암을 비롯해 복강경 및 로봇 수술, 각종 항문 질환을 전문적으로 진료한다.

강원대학교 의과대학을 졸업하고 울산대학교에서 석·박사 학위를 취득했으며 서울아산병원 대장항문외과와 중환자외상외과 진료전담교수를 거쳐 강릉아산병원 외과에서 근무했다.

미국 워싱턴 D.C.에 위치한 Children's National Hospital 산하 소아외과 혁신연구기관 Sheikh Zayed Institute for Pediatric Surgical Innovation에서 연수한 바 있으며 오는 7일 개소 예정인 범석기념암병원과의 연계를 통해 대장암·직장암 수술 치료역량 강화에 기여할 예정이다.

이하경 교수는 소아청소년과에서 성장·비만 및 소아내분비질환을 전문으로 진료한다. 성장 과정에서 나타나는 다양한 내분비질환을 세밀하게 진단·관리해 소아·청소년 환자의 건강한 성장을 지원한다는 계획이다.

임현아 교수는 심장혈관흉부외과 전문의로 성인심장수술은 물론 대동맥질환, 관상동맥질환, 판막질환, 심부전 등을 폭넓게 진료한다. 특히 체외막산소화요법(ECMO)의 적용·관리와 대동맥 스텐트그라프트 삽입술 등 고난도 중증 심장·대동맥질환 치료 분야에서 전문성을 갖추고 있다는 게 병원 측 설명이다.

이수지 교수는 마취통증의학과에서 수술 전 환자 상태 평가와 수술 중 마취, 환자 모니터링을 담당한다. 각 진료과의 수술과 시술이 보다 안전하고 안정적으로 시행될 수 있도록 수술 과정 전반에 걸친 마취관리 역량을 강화할 예정이다.

조의리 교수는 병리과에서 조직·세포검사 등을 통해 정확한 질환 진단을 맡는다. 병원은 병리진단이 질환 확진과 치료 방향 결정에 핵심적인 역할을 하는 만큼 임상 진료과와의 긴밀한 협진 체계를 구축해 신속하고 정확한 진단을 지원한다는 방침이다.

의정부을지대병원은 이번 의료진 영입을 통해 대장암·직장암, 소아 성장 및 내분비질환, 심혈관 중증질환 등 주요 질환에 대한 세부 전문 진료를 강화하고 진료과 간 유기적 협진을 바탕으로 환자 중심 진료체계를 한층 고도화한다는 계획이다.

송현 병원장은 "각 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 의료진을 지속적으로 영입해 경기 북부 지역 환자들이 더 가까운 곳에서 수준 높은 의료서비스를 받을 수 있도록 하겠다"며 "중증질환 치료역량을 강화하고 환자 중심 진료체계를 발전시켜 지역을 대표하는 대학병원으로서 역할을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com