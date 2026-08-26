"행정수도특별법 연내 제정해야"...세종·제주·강원·전북 '공동성명' 채택

AI 핵심 요약beta
- 세종·제주·강원·전북이 26일 특별법 연내 제정을 촉구했다.
- 4개 시도는 균형발전과 지방분권을 강조하며 공동성명을 채택했다.
- 세종시는 행정수도특별법을 최우선 과제로 삼기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종·제주·강원·전북 등 4개 특별자치시도가 행정수도 완성과 국가균형발전을 위해 행정수도특별법을 연내 제정해야 한다고 한목소리를 냈다.
세종시에 따르면 4개 특별자치시도는 26일 국회의원회관에서 대한민국특별자치시도 행정협의회 정기회의를 열고 이 같은 내용을 담은 공동성명서를 채택했다.
4개 시도는 공동성명을 통해 행정수도특별법 연내 제정, 5극·3특 동반성장을 위한 균형발전 정책 추진, 특별자치시도에 걸맞은 실질적 지원 강화를 정부와 국회에 촉구했다.
특히 행정수도 완성이 국가균형성장과 지방분권을 실현하는 출발점이라는 데 뜻을 모으고, 특별법의 조속한 제정을 위해 공동 대응하기로 했다.
세종시는 행정수도특별법 연내 제정을 시정 최우선 과제로 삼고 국회와 정부, 시민사회와의 협력을 강화할 방침이다.
조상호 시장은 "특별자치시도 공동성명을 통해 행정수도특별법의 연내 제정에 힘을 모아주신 데 감사하다"며 "대한민국 균형발전이라는 하나의 목표를 향해 4개 특별자치시도가 한뜻으로 역량을 모은다면 대한민국의 새로운 미래를 만들어 갈 수 있을 것"이라고 말했다.
한편 이날 회의는 2026년 협의회 대표회장인 우상호 강원도지사가 회의를 주재했으며, 조상호 세종시장, 위성곤 제주도지사, 이원택 전북도지사가 참석했다.
vincent977@newspim.com