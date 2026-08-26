부산 감천항서 급유 중 기름 유출…해경, 긴급 방제

AI 핵심 요약beta
- 부산해경이 25일 감천항 급유선 기름 유출을 방제했다.
- 급유선 A호가 화물선 B호에 연료유 공급 중 사고가 났다.
- 해경은 외부 확산을 막고 경위를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 감천항에서 화물선 급유 작업 중 해상으로 연료유가 흘러나와 해양경찰과 민간 방제 업체가 긴급 방제에 나섰다.
26일 부산해양경찰서에 따르면 지난 25일 낮 12시 42분께 부산 감천항 5부두에서 급유선 A호(145t·부산선적)가 코모로 선적 화물선 B호(7580t)에 연료유를 공급하던 중 기름이 유출됐다는 신고가 접수됐다.
신고를 받은 부산해경은 방제정과 연안구조정 등 방제 세력을 현장에 투입해 해상 유출 해역에 대한 긴급 방제 작업을 진행했다.
급유선 A호 선박은 해경 지시에 따라 자체 보유 중이던 오일펜스를 설치해 유출된 기름이 주변 해상으로 번지는 것을 먼저 차단했다. 이후 추가로 투입된 민간 방제 업체가 오염 해역에서 기름을 회수하는 작업을 벌였다.
부산해경 관계자는 "이번 조치로 감천항 밖으로의 외부 확산 없이 긴급 방제를 마무리했다"면서 "정확한 오염물질 유출량과 사고 경위를 조사하고 있다"고 말했다.
부산해경은 연료유 공급 과정에서의 기름 유출을 막기 위해 관내 급유업체를 대상으로 작업 전 점검과 안전수칙 준수 여부를 다시 점검하고 관련 예방 조치를 안내할 계획이다.
news2349@newspim.com