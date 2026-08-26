경기북부경찰청, '버츄얼 경찰학교' 생방송 진행

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰청이 26일 치지직서 버츄얼 경찰학교를 생방송했다
- 향아치 등 버츄얼 스트리머가 보이스피싱 예방교육에 참여했다
- 경찰은 버츄얼 포돌이 첫 공개로 홍보 활동을 넓히기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부경찰청은 26일 오후 5시 네이버 스트리밍 플랫폼 치지직(CHZZK)에서 버츄얼 스트리머들과 함께하는 '버츄얼 경찰학교' 생방송을 진행한다고 밝혔다.
경기북부경찰청에 따르면 이번 방송은 변화하는 미디어 환경에 대응해 국민들이 경찰의 주요 정책과 범죄예방 정보를 보다 친숙하고 흥미롭게 접할 수 있도록 기획됐다. 방송에는 인기 버츄얼 스트리머 향아치, 왈도쿤, 이오몽, 이무지가 함께 참여한다.
이날 이들은 3D 기술로 구현된 가상의 경찰학교에 입교해 경찰관들과 함께 보이스피싱 및 사이버도박 등 각종 범죄예방 교육을 진행하고 경찰의 물리력 행사를 소개하는 한편 간접 체험 프로그램도 선보일 예정이다. 실시간 채팅을 통해 시청자들과 적극적으로 소통하며 참여형 방송을 구현한다는 계획이다.
경찰은 이번 생방송에 3D 모델링과 모션캡처 기술을 전면 도입해 물리적 공간의 제약을 넘어 현실에서는 경험하기 어려운 다양한 상황을 가상공간에 구현함으로써 시청자들에게 경찰의 치안 활동을 보다 생생하게 전달한다는 방침이다.
이날 방송에서는 전국 최초로 3D 버츄얼 캐릭터로 재탄생한 '버츄얼 포돌이'가 대중 앞에 첫선을 보인다. 경찰은 이 버츄얼 포돌이를 향후 각종 경찰 정책 및 범죄예방 홍보 활동에 적극 활용할 계획이라고 전했다.
입교식에는 오아시스 레코드의 음원 지원을 받아 아티스트 '918'이 현대적인 감각으로 편곡한 국립 경찰가가 사용된다.
경찰 관계자는 "경찰 홍보에도 이제 최신 기술을 적극적으로 활용할 시점"이라며 "버츄얼이라는 새로운 공간에서 국민과 소통하는 이번 첫 시도를 시작으로 기술과 콘텐츠를 결합한 새로운 홍보의 장을 계속해서 넓혀가겠다"고 말했다.
스트리머 향아치는 "경찰과 버츄얼 콘텐츠가 만나 국민의 안전을 위한 이야기를 전하는 뜻깊은 시도에 함께하게 되어 기쁘다"고 소감을 전했다.
한편 이번 '버츄얼 경찰학교'는 스트리머 향아치가 네이버 치지직의 제작 지원을 활용해 경기북부경찰청과 진행하는 콜라보 방송으로, 8월 26일 수요일 오후 5시부터 네이버 치지직 향아치 채널에서 생중계된다.
asj7376@newspim.com