이도현, 차기작 준비 중에도 소속사 동료 응원…훈훈한 선후배 케미

AI 핵심 요약beta
- 배우 이도현이 26일 동료 촬영장에 커피차를 보냈다.
- 최우진·고우진은 센스 있는 문구에 감사 인사를 전했다.
- 이도현은 최예나 콘서트도 찾아 의리를 보여줬다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이도현이 차기작 준비로 바쁜 와중에도 소속사 동료들을 향한 따뜻한 응원을 이어가며 훈훈함을 더했다.
이도현은 최근 YH엔터테인먼트 소속 배우 최우진과 고우진의 촬영 현장에 각각 커피차를 보내며 든든한 선배미를 발산했다.
특히 커피차에는 '혹'함 주의보 발령', '고우진 존재가 다했다' 등 작품과 배우의 이름을 활용한 센스 있는 문구를 담아 눈길을 끌었다. 세심한 응원에 최우진과 고우진 역시 각자의 SNS를 통해 이도현에게 감사 인사를 전하며 소속사 선후배 간 끈끈한 케미를 드러냈다.
이도현의 응원은 여기서 그치지 않았다. 지난 22~23일 열린 최예나의 앙코르 콘서트 '2026 예나 코어 라이브 네모로부터 시작된, 잡힐 듯 말 듯 한 이세계 : 극장판' 현장을 직접 찾아 공연을 관람하며 힘을 보탠 것으로 알려졌다.
이처럼 이도현은 차기작 준비에 매진하는 가운데서도 소속사 동료들을 세심하게 챙기며 남다른 의리를 보여주고 있다.
한편 이도현은 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔'을 비롯해 영화 '우리 태양을 흔들자', '남벌' 등의 출연을 확정하며 활발한 차기작 행보를 예고했다. 드라마와 영화를 아우르는 탄탄한 라인업으로 돌아오는 만큼, 이도현이 선보일 새로운 연기 변신에 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com