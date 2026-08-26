"농사도 이제 데이터로"…영동 알천터 스마트팜, 토마토 심고 미래농업 시동

AI 핵심 요약beta
- 영동군은 25일 알천터 스마트팜 개장식을 열었다.
- 알천터 스마트팜은 토마토 재배를 시작했다.
- 군은 스마트농업 교육·실습 거점으로 키우겠다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군의 스마트농업 실험이 본격적인 첫발을 내디뎠다. 첨단 ICT 기술로 작물의 생육환경을 관리하는 '알천터 스마트팜'이 문을 열고 토마토 재배에 들어갔다.
영동군은 25일 학산면 봉소리 일원 알천터 스마트팜 단지에서 개장 행사를 열었다. 정영철 영동군수와 김오봉 군의회 의장, 도·군 관계자와 스마트농업 관계자 등 20여명이 참석했다.
행사는 사업 경과보고와 시설 관람, 토마토 모종 식재 순으로 진행됐다. 참석자들은 스마트팜 내부를 둘러보며 ICT 기술을 활용한 재배환경 관리 현장을 확인했다.
특히 토마토 모종을 직접 심는 식재 행사는 알천터 스마트팜의 본격적인 영농 시작을 알리는 의미로 마련됐다. 알천터 스마트팜은 단순한 농산물 생산시설을 넘어 첨단기술을 실제 농업 현장에 적용하고 농업인의 재배 역량을 높이는 교육·실습 공간으로 활용될 예정이다.
미래농업을 이끌 인재를 키우는 거점 역할도 맡는다. 영동군은 데이터와 ICT를 기반으로 한 스마트농업을 지역 농업의 새로운 성장동력으로 육성한다는 계획이다.
군 관계자는 "알천터 스마트팜을 스마트농업 기술을 배우고 직접 경험하는 현장 중심 공간으로 만들어 지역 농업의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com