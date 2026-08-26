애경케미칼, 완주군에 '든든 한 끼 꾸러미' 전달

AI 핵심 요약beta
- 애경케미칼은 26일 전주공장에서 이웃에 꾸러미를 전달했다.
- 보양식과 밥 반찬으로 든든 한 끼 꾸러미를 제작했다.
- 지난 2022년부터 사업장 인근 지역사회 지원을 이어왔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 애경케미칼은 전주공장에서 완주군 봉동읍 지역 이웃에게 보양식과 밥 반찬으로 구성된 '든든 한 끼 꾸러미'를 제작해 전달했다고 26일 밝혔다.
애경케미칼은 지난 2022년부터 서울 마포, 울산, 청양, 전주 등 사업장이 위치한 지역사회의 현안을 살피고 지역 내 도움이 필요한 이웃을 지원하기 위한 사회공헌활동을 지속해 오고 있다.
올 상반기에는 서울 본사에서 초등학교 저학년 아동의 학교생활 적응을 돕기 위한 '신학기 맞이 준비물 꾸러미'와 시니어 일자리 참여 어르신들의 건강한 여름나기 지원을 위한 '여름나기 키트'를 제작해 복지재단에 전달했다.
애경케미칼 관계자는 "임직원들의 자발적인 참여를 바탕으로 지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌활동을 꾸준히 확대해 나가고 있다"며 "앞으로도 사업장 인근 지역과 함께 성장하고 상생할 수 있는 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com