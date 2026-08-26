삼성전자, USB4 탑재 초고속 포터블 SSD 'P9·P7' 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 26일 게임스컴 2026서 P9·P7을 공개했다.
- P9은 USB4 기반으로 읽기 4000MB, 쓰기 3800MB를 지원했다.
- P9·P7은 9월부터 순차 출시되며 12K 녹화도 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세계 첫 8TB USB4 제품 구현…9월부터 글로벌 순차 출시
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 차세대 인터페이스 USB4를 탑재한 초고속 포터블 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 신제품을 선보였다.
삼성전자는 26일(현지시간) 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2026'에서 포터블 SSD 'P9'과 'P7'을 공개했다고 밝혔다.
플래그십 제품 P9은 USB4를 기반으로 최대 연속 읽기 초당 4000MB, 쓰기 초당 3800MB의 전송 속도를 지원한다.
기존 T9 대비 읽기·쓰기 속도가 약 2배 빨라졌다. 특히 세계 최초로 초당 4000MB를 지원하는 8TB USB4 포터블 SSD를 구현했다.
12K 영상 직접 녹화도 지원해 고해상도 영상을 다루는 전문 크리에이터를 겨냥했다.
P7도 USB4를 적용했으며 데스크톱과 노트북, 스마트폰, 게임 콘솔, 카메라 등 다양한 기기와 호환된다. 2m 낙하 충격과 진동 내구성 검증도 거쳤다.
P9과 P7은 각각 1·2·4·8TB 용량으로 9월부터 전 세계에 순차 출시된다. P9의 국내 권장 소비자가는 1TB 50만5000원부터 8TB 401만원까지다.
syu@newspim.com