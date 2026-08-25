삼성자산운용, 국내 자산만 담은 'KODEX 코리아TDF2065액티브 적격' 상장

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 25일 국내자산 100% TDF ETF를 상장했다
- 해당 ETF는 2065년 은퇴를 겨냥해 주식·채권을 조절했다
- 국내 물가와 환율 리스크를 낮춘 맞춤형 연금상품이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주식·채권 편입비중 조절하는 '스마트 트렌드 전략' 구사
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 25일 국내 자산에 100% 투자하는 타깃데이트펀드(TDF) 'KODEX 코리아TDF2065액티브 적격' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 해당 ETF 운용 핵심은 생애주기 자산배분(글라이드패스)과 시장을 앞서가는 액티브 전략의 결합이다.
목표 은퇴 시점을 2065년으로 설정한 상품인 만큼 투자자 기준 청년기인 현재는 국내 주식 비중을 약 80% 수준으로 높여 장기 복리 수익을 적극 추구하지만, 은퇴 시점이 다가올수록 채권 등 안전자산 비중을 알아서 늘려간다. 목표 은퇴 시점인 2065년에는 안전자산 비중이 64%로 확대되며, 은퇴 이후에는 최대 80%까지 높아져 자산 보존 중심의 운용으로 자연스럽게 전환된다.
주식 포트폴리오는 시장 수익률을 안정적으로 확보하는 '핵심(Core) 자산(코스피·코스피200 등 약 50%)'과 한국 증시 주도 업종을 적기에 포착하는 '위성(Satellite) 자산(반도체, AI전력, 2차전지, 방산, 조선 등 약 50%)'으로 나뉘어 액티브하게 운용된다.
위성자산 대비 핵심자산의 성과가 우수할 경우에는 위성자산 비중 일부를 핵심자산으로 변경하여 시장과의 괴리를 관리한다. 특히 시장 국면에 따라 주식·채권 편입비를 전술적으로 조절하는 '스마트 트렌드 전략'과 경기 국면에 맞춰 채권 듀레이션(만기 수익률)을 조절하는 운용을 더해 비교지수인 'FnGuide 코리아 TDF 2065 지수' 대비 꾸준한 초과 성과를 노린다.
또한 상품은 100% 국내 자산 편입으로 환율 리스크를 없애고, 물가 상승에 따른 원화의 실질 구매력 하락을 방어(인플레이션 헤지)를 할 수 있도록 설계됐다. 은퇴 후 한국에서 생활비를 지출해야 하는 투자자는 글로벌 물가가 아닌 국내 기업 성장과 그에 따른 한국 물가 상승에 직접적으로 노출된다. 해당 ETF는 국내 주식과 채권을 담아 체감물가 상승을 효과적으로 방어할 수 있도록 설계됐다.
황희영 삼성자산운용 매니저는 "글로벌 자산배분 중심이던 기존 TDF 시장에 국내 자산 100%라는 새로운 맞춤형 선택지를 제공하게 됐다"며 "국내 증시의 주도 업종에 알아서 투자해 주는 이 상품을 통해 국민 노후자산이 국내 자본시장과 함께 성장하는 대표 연금상품으로 키워가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com