이성권 의원 "장동혁 혁신안, 취임 1주년 이벤트 아냐…의견 수렴부터"

AI 핵심 요약beta
- 이성권 의원이 25일 장동혁 혁신안에 의견수렴을 촉구했다
- 그는 당 혁신은 민심에 맞는 토론과 협의가 전제돼야 한다고 했다
- 서둘러 발표할 이벤트가 아니라 소통 플랫폼부터 만들자고 했다
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"당 안팎 다양한 의견 수렴할 플랫폼 만들어야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이성권 국민의힘 의원은 25일 장동혁 대표가 취임 1년을 맞아 당 혁신안 발표를 예고한 데 대해 "장 대표 혼자 고민하고 선택할 문제가 결코 아니다"라며 당 안팎의 의견 수렴을 촉구했다.
이 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "정당은 늘 시대가 요구하며 민심에 부합하는 자기 혁신을 해야 한다"며 "과거 정당의 혁신 성공 사례에서 보듯 혁신이 성공하려면 방향과 내용이 민심에 부합해야 하고, 이를 위해서는 충분한 토론과 협의라는 민주적 절차가 전제돼야 한다"고 밝혔다.
그는 "우리는 지난 1월에도 당 혁신안을 발표한 바 있지만 민심은 여전히 우리를 외면하는 게 현실"이라며 "쌍방향 소통의 시대를 살고 있는 지금 우리는 과정에서부터 혁신을 만들어야 한다"고 지적했다.
이어 "권력을 쥔 소수만 고민하고 결정하는 방식은 권위주의 시대의 소산이며 그 자체로 '혁신'이 아니다"라며 "국민의힘 혁신이 성공하려면 당 안팎의 다양한 의견을 듣고 수렴하는 과정에서부터 투명하게 출발해야 한다"고 강조했다.
이 의원은 장 대표를 향해 "국민의힘이 어떤 비전과 가치를 세워 국민의 마음을 얻을 것인지 결정하는 일은 장 대표 혼자 고민하고 선택할 문제가 결코 아니다"라고 했다.
그러면서 "장 대표 취임 1주년에 맞춰 서둘러 발표할 '이벤트'도 아니다"라며 "지금이라도 성공적인 당 혁신을 위해 당 안팎의 다양한 의견을 수렴할 플랫폼을 만들어 국민의힘 혁신에 당원과 국민의 마음을 담아달라"고 촉구했다.
이어 "그래야 국민의힘이 신뢰할 수 있는 수권정당으로 거듭날 수 있다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com