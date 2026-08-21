금호건설, 삼성전자 '플랙트 한국공장' 짓는다…2028년 2월 준공

AI 핵심 요약beta
- 금호건설이 21일 삼성전자 플랙트 한국공장 공사를 수주했다.
- 광주 북구에 연면적 2만3588㎡ 규모로 짓는다.
- 준공 목표는 2028년 2월이다.
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AI 데이터센터·반도체 핵심 공조설비 생산
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 삼성전자가 인수한 독일 플랙트그룹의 국내 생산거점 건설을 맡는다.
21일 금호건설은 삼성전자와 '삼성전자 플랙트 한국공장 신축공사' 도급계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 프로젝트는 삼성전자가 인수한 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹(FläktGroup)의 국내 생산거점을 구축하는 사업이다.
삼성전자 플랙트 한국공장은 전남광주통합특별시 북구 앰코로 70 일원에 지상 1층, 연면적 2만3588㎡ 규모로 조성된다.
공장에는 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning) 메인공장을 비롯해 사무공간과 창고, 실험실, 휴게공간 등이 들어선다. 준공 목표 시점은 2028년 2월이다.
HVAC는 냉방과 난방, 환기, 공기질을 통합 관리하는 냉난방공조 시스템이다. AI 데이터센터와 반도체 공장 등 첨단 산업시설의 핵심 인프라로 주목받고 있다.
삼성전자는 이번 신규 생산라인 구축을 통해 광주사업장을 AI 가전과 HVAC를 아우르는 글로벌 생산거점으로 육성할 계획이다.
금호건설 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 당사의 첨단 산업시설 분야에 대한 시공 경험을 한층 넓히게 됐다"며 "축적된 기술력과 시공 노하우를 바탕으로 공사를 성공적으로 수행하겠다"고 말했다.
Q. 금호건설이 수주한 사업은 무엇인가요?
A. 삼성전자와 체결한 '삼성전자 플랙트 한국공장 신축공사'입니다. 삼성전자가 인수한 독일 플랙트그룹의 국내 생산거점을 구축하는 프로젝트입니다.
Q. 플랙트 한국공장은 어디에, 어느 정도 규모로 지어지나요?
A. 전남광주통합특별시 북구 앰코로 70 일원에 지상 1층, 연면적 2만3588㎡ 규모로 조성됩니다. 준공 목표 시점은 2028년 2월입니다.
Q. 공장에는 어떤 시설이 들어서나요?
A. HVAC 메인공장을 중심으로 사무공간과 창고, 실험실, 휴게공간 등이 들어설 예정입니다.
Q. HVAC는 무엇인가요?
A. HVAC는 냉방과 난방, 환기, 공기질을 통합 관리하는 냉난방공조 시스템입니다. AI 데이터센터와 반도체 공장 등 첨단 산업시설의 핵심 인프라로 활용됩니다.
Q. 삼성전자는 이번 공장을 어떻게 활용할 계획인가요?
A. 신규 생산라인 구축을 통해 광주사업장을 AI 가전과 HVAC를 아우르는 글로벌 생산거점으로 육성할 계획입니다. 금호건설은 이번 프로젝트를 통해 첨단 산업시설 분야 시공 경험을 확대하게 됐다고 설명했습니다.
chulsoofriend@newspim.com