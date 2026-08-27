목요일·음력 7월 15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 27일(목요일·음력 7월 15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 서로가 바라보면 회한이 젖겠다.
72년생 : 곤란과 어려움을 극복하겠다.
84년생 : 기다리면 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 통장에 입금되는 돈이 많겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 스스로 만족한 결과가 있겠다.
73년생 : 생각대로 일이 풀려가겠다.
85년생 : 함께하는 사람을 중요하게 생각해야 하겠다.
97년생 : 사업이 크게 번성하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 3개 사업장에서 좋은 소식이 있겠다.
74년생 : 바로 지금이 그 시간이겠다.
86년생 : 원하는 것을 모두 얻겠다.
98년생 : 사람을 조심해야 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 준비한 대로 좋은 결과가 있겠다.
75년생 : 일이 잘 풀려나가겠다.
87년생 : 그리운 임의 품에 안기겠다.
99년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 잊었던 사람이 나타나겠다.
76년생 : 노력한 결과 좋은 신뢰를 얻겠다.
88년생 : 원하는 바를 모두 이루겠다.
00년생 : 좋은 연인 사이로 발전하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 하고자 하는 바가 이루어지겠다.
77년생 : 주위로부터 좋은 소식이 들려오겠다.
89년생 : 모르던 사람이 복을 갖고 오겠다.
01년생 : 구름처럼 사람들이 몰려오고 통장에 돈이 꽂히겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 뜻하지 않는 횡재를 하겠다.
78년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
90년생 : 긴 터널은 지나가고 무지개가 보이겠다.
02년생 ; 둥근달이 비추어 오면 소식이 오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 양심을 갖고 정의로운 마음으로 해야 하겠다.
79년생 : 생각하는 바가 이루어지겠다.
91년생 : 큰 이익이 발생하기 시작하겠다.
03년생 : 사랑을 하면할수록 마음이 무거워지겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 시대 흐름에 맞춰 사업을 추진해야 하겠다.
80년생 : 사업이 크게 일어나기 시작하겠다.
92년생 : 그리워하던 사람이 돌아오겠다.
04년생 : 내 생각보다 남 생각이 더 힘을 얻겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 생각하는 바가 이루어지겠다.
81년생 : 고정관념에 사로잡히면 일을 그르칠 수 있겠다.
93년생 : 어렵던 일들이 풀리고 돈이 들어오겠다.
05년생 : 까만 하늘에 반짝이는 별처럼 사랑하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 매사 일이 잘 풀려나가겠다.
82년생 : 마음속에 담아 두는 것이 좋겠다.
94년생 : 자신의 소신과 철학을 추구하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 도전하면 쌍무지개가 뜨겠다.
83년생 : 생각하지 못한 횡재가 있겠다.
95년생 : 두려워하지 말고 생각대로 행동하는 것이 좋겠다.