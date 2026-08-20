익산시, 농기계·식품·바이오 산업 '피지컬AI' 접목

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 20일 농기계·식품·바이오에 피지컬AI를 접목했다.
- 시청서 민관 협의체 회의 열고 3대 실전과제 논의했다.
- 기업 수요 반영해 제조 경쟁력 높이고 일자리 키우겠다 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현장 맞춤형 실전 과제 발굴, 신규 국가예산 확보와 기업 경쟁력 강화 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 농기계와 식품, 바이오 등 지역 주력산업에 피지컬 인공지능을 접목해 제조 현장의 경쟁력을 높이고 미래산업 전환에 나선다고 20일 밝혔다.
익산시는 지역이 강점을 가진 산업에 이를 적용해 기업 현장에서 체감할 수 있는 산업 고도화를 추진한다는 방침이다.
익산시는 이날 시청 대회의실에서 산·학·연·관 전문가와 기업인 등 20여 명이 참석한 가운데 '다함께 미래로 피지컬 AI 추진단 운영위원회 회의'를 개최했다.
추진단은 익산의 주력산업 경쟁력 강화를 위해 구성된 민관 협력체로 원광대학교를 비롯해 한국농업기술진흥원, 한국생산기술연구원, 한국식품산업클러스터진흥원, 한국동물용의약품평가연구원 등 연구·지원기관과 하림, 현대농기계, 천일식품, 어큐메딕스 등 지역 기업들이 참여하고 있다.
이날 회의에서는 단순한 첨단기술 도입보다 지역 기업이 실제 생산현장에서 필요로 하는 분야를 중심으로 3대 실전 과제를 논의했다.
주요 과제는 ▲농기계 분야 자율주행 트랙터와 AI 자율제조 ▲식품 분야 지능형 품질관리와 생산 자동화 ▲바이오·의료 분야 AI 기반 실험·생산 자동화 등이다.
참석자들은 기술 실증에 그치지 않고 기업 생산성을 높일 수 있는 사업을 대학과 연구기관이 함께 구체화해 중앙부처 신규 국가예산 확보로 연결해야 한다는 데 의견을 모았다.
시는 앞으로 정기적인 분과회의와 기업 수요조사를 이어가 지역 주력 제조업에 피지컬 AI를 신속하게 적용하고 기업 유치와 일자리 창출로 연계할 계획이다.
lbs0964@newspim.com