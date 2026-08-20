토스뱅크, '전자점자 서비스' 여신·수신·카드 전 영역 확대

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 20일 전자점자 서비스를 확대했다
- 여신·수신·카드 주요 증명서를 전자점자로 제공했다
- 시각장애 고객 의견 반영해 접근성을 높였다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 시각장애 고객의 정보 접근성을 향상하기 위해 도입한 '전자점자 서비스'를 여신·수신·카드 전 영역으로 확대했다고 20일 밝혔다. 지난 4월 통장사본에 인터넷전문은행 최초로 전자점자를 적용한 지 4개월 만이다.
이번 확대에 따라 시각장애 고객은 토스뱅크의 ▲여신 ▲수신 ▲카드 영역에서 발급되는 주요 증명서를 전자점자 형태로 수령할 수 있게 됐다.
전자점자 서비스는 디지털 문서를 점자 형식으로 변환해 시각장애인이 보조기기로 내용을 확인하도록 지원하는 기능이다. 토스뱅크 앱에서 증명서를 이메일로 발급받을 때 선택하면 일반 PDF 파일과 함께 전자점자 변환 문서가 동시 제공된다.
해당 서비스는 금융 서류 이메일 발급 시 전자점자 파일을 함께 달라는 시각장애 고객의 제안을 계기로 개발됐다. 토스뱅크는 변환 로직과 솔루션을 자체 개발한 뒤 발급 빈도가 높은 서류부터 적용 범위를 넓혀왔다.
토스뱅크는 지원 서류를 늘리는 데 그치지 않고 업무 처리부터 증명서 발급 및 확인까지 서비스 이용 전 과정의 접근성을 높이고 있다. 앱 내 스크린리더 기능을 꾸준히 개선하는 한편, AI 기술을 활용해 금융 문서의 전자점자 변환 정확도도 높이는 중이다.
아울러 서비스 개발 초기부터 접근성을 기본 요소로 반영해 담당 조직별로 이용 불편을 살피고 제품 개선에 적용하고 있다. 토스뱅크는 향후에도 사용자 의견을 바탕으로 추가 과제를 발굴해 이용 편의성을 강화할 방침이다.
토스뱅크 관계자는 "전자점자 서비스는 고객 의견을 바탕으로 자체 기술을 적용해 여신·수신·카드 전 영역으로 확장한 사례"라며 "앞으로도 이용 과정의 금융 장벽을 기술로 해결해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com